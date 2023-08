Anotaciones sobre la memoria

*

Había una propaganda que pasaban en canal 13 de Santa Fe, una nena con abrigo rojo se paseaba con su madre y otra trataba de hamacarse sola pero no podía. La nena triste tenía el gesto exagerado de la derrota que mi hija Francisca sabe hacer con los hombros caídos hacia el centro del pecho, la cabeza apuntando al suelo. Después venía un mensaje como moraleja, de ayudar a la infancia o algo así. A la medianoche aparecía el Padre Ceschi y daba una bendición. La música te daba sueño y la voz melodiosa del cura le agregaba algo que de tan repetido llegaba a gustar. No sé.

*

Esto pasaba cuando yo era chica y el dia del niño era un domingo en el que mamá horneaba pollo, papas, batatas y manzanas temprano, había en el aire repartido del comedor luz amarilla por todas partes, la puerta al lavadero tenía un vidrio marrón biselado y las persianas de cedro que daban a la calle intensificaban que todo se tiñera de almíbar, de lo dulce que se desprendía dentro del calor del horno. En la canchita del frente dos chicos del barrio remontaban barriletes con su padre, yo los miraba correr y frustrarse cuando no alcanzaban el viento y volver a empujar las piernas y el cometa levantado para que la cosa funcione. La insistencia de la ola que se rompe en la orilla y vuelve a retroceder y a avanzar en los cuerpos pequeños siempre me pareció hermosa aún cuando mis huesos compartían las medidas.

*

Me acordé de esta época anoche mientras daba taller porque Lore escribió una secuencia de memorias y como compartimos franja etaria, entendía todo lo que enhebraba su recuerdo.

*

Dice Annie Ernaux en Los años: “las imágenes reales o imaginarias, las que perduran hasta durante el sueño las imágenes de un momento bañadas por una luz que les es propia Se desvanecerán todas de golpe como ha sucedido con los millones de imágenes que estaban tras las frentes de los abuelos muertos hace medio siglo, de los padres, muertos también ellos. Imágenes donde aparecíamos como niñas en medio de otros seres ya desaparecidos antes de que naciéramos, igual que en nuestra memoria están presentes nuestros hijos pequeños junto a nuestros padres y nuestras compañeras de colegio. Y un día estaremos en el recuerdo de nuestros hijos entre nietos y personas que aún no han nacido. Como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. Empareja a muertos y vivos, a seres reales e imaginarios, el sueño y la historia.”

*

Una tarde entré al SuperDay que quedaba frente a la plaza San Martín de Viale, tenía unos siete años, miré la góndola de los juguetes y me saqué un YoliBel, en los días del niño no solía recibir ningún regalo, esa tarde le dije a Juan Carlos que me lo anotara para mi mamá. El bebote tenía en el pecho algo duro que cuando lo acostaba lloraba y cuando lo elevaba dejaba de hacerlo, si le palmeaba la espalda el sonido repiqueteaba. Amaba mis muñecos, los heredados, los míos, los juguetitos de los Kinder, la saga de dinosaurios, de Pitufos, los diarios íntimos, las hojas de carta perfumadas, las pulseras fluorescentes como un tubito, los collares con chupetes, las latitas de pastillas importadas, los Tubbi 4, las Kremokoa, las galletitas tentación, las revistas Billiken y Anteojito, la colección de clásicos, las enciclopedias de tapas duras en la biblioteca del living, el pasacasette y la compactera nueva con los cd de Luis Miguel, las siestas con los pies descalzos, Gisela sentada siempre conmigo en la escuela, en los recreos, en nuestras casas, atrás en la Zanella cincuenta, tiradas en la calle con las rodillas raspadas, el mentón abierto, los perros ladrándonos en los tobillos.

*

“Todo se borrará en un segundo. El diccionario acumulado de la cuna hasta el lecho de muerte se eliminará. Llegará el silencio y no habrá palabras para decirlo. De la boca abierta no saldrá nada. Ni yo ni mí. La lengua seguirá poniendo el mundo en palabras.”

*

El domingo pasado, volviendo a Paraná por el acceso norte, vi un campo lleno de barriletes, abajo estaban los chicos quietos, sosteniendo la línea como de pesca, las nubes de fondo, el sol haciendo que los ojos sean apenas una franja mínima. Mi hija gritó "yo quiero ir ahí". Algunas veces mis deseos salen de su boca, hay una fuga en el lenguaje que puede atravesar los cuerpos, los tiempos, unir los puntos igual que en los dibujos donde había que colorear sin pasar por fuera de los bordes, unir los puntos digo y atropellar los bordes de quienes hemos sido, de la infancia que parece pertenecernos por siempre.

