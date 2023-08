Anotaciones sobre la luz

Sobre el filo de las hojas una sombra entierra

puñales de oscuridad

las paredes replican el tajo

tacuaras saltan sobre el borde

pluma o sangre cuelga junto al canto de los pájaros

*

En la cultura oriental todo lo blanco puede significar la muerte

*

Escriben sobre pinos para referir lo que sobrevive

el pino no pierde el color

nosotros sí

*

Planta a planta comienza la tierra

*

Sobre alas de polillas

también flota la luz

*

El profesor explica cómo se escriben los sijos y cuándo surgieron, la letra se pronuncia como una y griega. Se resbalan las letras hasta entrar en los oídos

*

Un texto de Virginia Woolf:

Quería apuntar esto sobre los viveros de Waddesdon.

Había filas de hortensias, más que nada de un azul intenso. Sí, dijo Mr. Johnson, Lord Kitchener vino y preguntó cómo hacíamos para que quedaran azules... Le dije se ponen cosas en la tierra. Me dijo que él hacía eso también. Pero a veces, por más que uno se esforzara, salían color rosa. Miss Alice no lo toleraría. Si quedara un rastro de rosa, no sería aceptable. Y nos mostró una hortensia de pétalos metálicos. No, para Miss Alice no sería aceptable. Me asombró tal locura, y lo fácil que es circunscribir la mente al azul de las hortensias, e hipnotizar a Mr. Johnson para que no piense en otra cosa que no sea el azul de las hortensias. Él solía ir a verla todas las tardes, porque ella casi no se veía con nadie, y se quedaban dos horas hablando de plantas y política. Qué fácil perder la cordura por el azul de las hortensias y no pensar en ninguna otra cosa.

*

Me gusta el color azul atrás del hielo, los pétalos contra los rayos del sol, la piel tersa como un globo nuevo en la cara de los bebés, el hocico mojado de un animal. La luz repartida entre las cosas.

*

Quería apuntar sobre lo pequeño importante.

