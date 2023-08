Anotaciones sobre la fe

Me gustan las manifestaciones de fe. Hay, para mí, un acto de valentía en hacer visible aquello a lo que adhiero, pienso en quienes exponen genuinamente su creencia en algo o alguien, sin especulaciones, con la fragilidad como escudo y en eso pienso mientras camino abrazada con mis hermanos a la capilla de San Cayetano. Cari y Tavi van hace años cada 7 de agosto, después reparten pan bendito entre nosotros: su familia. Yo no he ido muchas veces y miro las cosas con la distancia que se impone cuando sé que quiero escribir. Busco detalles: las mujeres de manos duras con las espigas, los ojos achicándose por el sol, las arrugas como señal de vida y trabajo, la ropa bien usada, los tejidos con las pelotitas del roce, los gorriones en los canteros, las flores que crecen con improvisación, los jardines de verdad hechos por cada dueño de casa. Me gusta eso de los barrios: tienen personalidad, no se escurren en la arquitectura de moda, buscan un color fuerte para las paredes, adornan el frente con canastos para la basura con ribetes en los hierros, los números de sus direcciones pintados a mano. La intención de embellecer lo propio.

*

Mis hermanos se acercan a un puesto y compran estatuitas del Santo, algunas imágenes con la oración en el dorso, estampitas. Me sé de memoria una que dice “oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Providencia, providencia, providencia.” A mi mamá siempre le encantaron las plegarias, es un género que le queda bien en la voz, las dice con énfasis como si estuviera recitando y también en sus mañanas tiene un momento sola, en silencio, donde reza para adentro, como poseída entre lo que lee y lo que pasa entre sus párpados. Ojos cerrados y líneas que se fugan hacia el cielo en pedidos y gratitudes que sólo ella sabe.

*

Un cura de vestido blanco como una novia bendice las cosas que tenemos en las manos, los tres estamos en la fila juntos, los tres caminamos hacia el centro de la iglesia y tocamos la superficie helada del Santo, nos persignamos, giramos hacia la salida. No les digo pero lo que más agradezco es estar con ellos, tenerlos al lado, ahí y en todo. Volvemos riéndonos.

*

“Yo soy el pan vivo bajado del Cielo”.

*

En la pared del fondo hay versos, en el costado una sala con la gente de la banda que supongo tocará canciones, afuera hay un escenario. Hay mucho espacio para caminar, lugares para dejar el auto, hay agilidad en todo lo que se hace siempre. Poca gente, decimos. Migas de la fe.

*

Supongo que “la gente” cree en otras cosas, que hay más pastores evangelizando que curas haciendo misión, que la mayoría de las mujeres contemporáneas sabe más de reiki y astrología, que hacen con sus manos los gestos que yo siempre vi más en la iglesia. Techito sobre la frente, palma paralela al pecho, el beso entre los dedos. Creo que hay algo desactualizado en el discurso eclesiástico, discursos vinagretas, retos innecesarios, podios imaginarios de la moral, un rechazo que queda en la figura cómoda de la sotana, un resabio machista de curas que quieren casa parroquial, fieles a su servicio y que dan poco y nada.

*

En el documental que vi hace poco el Papa dialoga con jóvenes de todas las etnias y creencias. Francisco es el más abierto de la Iglesia pero no le dan bola, acepta las perspectivas de las chicas y chicos que cuestionan el abuso, la pedofilia, el estigma que le ha puesto el catolicismo sobre la frente a los gays, las contradicciones entre la opulencia del Vaticano y la pobreza. “Hagan lío” es la invitación del Papa pero no alcanza a hacerse carne, ni pan, ni palabra. La iglesia rancia. Entre los fieles no hay jóvenes, y eso tiene que ver con la falta de realidad en la agenda de los cristianos, pienso con cierta nostalgia. No aprendí nada malo con mi educación católica, pero hubo muestras humanas: dos curas, los que me dieron la confirmación se casaron, otro que fue el mejor director que tuve en la escuela como docente se retiró creo que después del caso Ilarraz, una catequista nos dejaba escapar por el costado los viernes en su hora porque era la última y no queríamos que nos dé nada, el que sostenía la bandeja siempre en las misas no era querido ni por los hijos. Creo que miré eso sin resentimiento pero con la agudeza de la adolescencia que pone en contraste dichos y hechos. Y también porque vi a las mujeres de la liga de madres remendando ropa donada para repartir entre las zonas pobres, a la gente que dedicaba sus días a organizar la fietsa patronal de Santa Ana, donaba animales de su campo, ayudaba en la construcción del salón para que los estudiantes hiciéramos educación física bajo techo. Hay de todo en la viña del Señor, pero hay cada vez menos y eso no creo que alegre a nadie.

*

