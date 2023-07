Anotaciones sobre la amistad

Olerí Otaño y Eloy se llamaban mis dos amigos imaginarios, crecí los primeros cinco años de mi vida sin chicos de mi edad, después de jardín me quedarían los nombres que hoy frecuento, antes jugué con ellos con la fuerza de la imaginación de una niña. En mi casa todos los nombraban, ¿y Olerí Otaño? ¿Esto lo hizo Eloy? Me acuerdo de mi ahijada y sus dos creaciones: Sampi y Ampollita. Me acuerdo de la amistad de Pipi con su primo Nazareno, de sus conversaciones, de los dibujos en los que esbozaban la casa que construirían juntos. Me acuerdo de mi hermana llorando de la risa, de mi hermana mi amiga mi cuerpo en su alegría para despegar del mío. Recibí amistades por mis padres, la hija de aquel matrimonio que sería mi íntima amiga canceriana. Las actividades del club, los juegos en la plaza, las cosas de la iglesia, el pueblo tan chiquito. Todo lo que haría que las esquinas tuvieran una referencia: la calle de la T, el carnaval en lo de E, la plazoleta frente a lo de M. El abecedario reducido a caras, perfumes, formas de atar las camperas en la cintura, el caño de escape silencioso de A, su olvido permanente de las llaves, la pizzería de L. La risa grabada en audios de W, los bordados de F, los secretos que olvidamos porque nada es tan importante y porque todo toma la forma de la complicidad: lo que sobrevive: los dedos de la mano. Tengo estos amigos en un cofre, les hablo interminablemente como en la infancia a los dos imaginarios.