Anotaciones con estornudos

*

Este es el año en que todos estornudamos, salen conejos de una sandía, la ahuecan, asoman desde la cáscara estornudan, saltan las semillas. Los niños confunden su sombra con un vecino, saludan con estornudos en las baldosas todo se mueve, un árbol se estrella sobre un parabrisas. Los huesos del mundo se sacuden.

*

Todos los universos me llevan a releer a Marosa Di Giorgio, la poeta que miraba la granja de su familia bajo la lupa de lo fantástico.

Dice un poema:

Bajó una mariposa a un lugar oscuro; al parecer, de

hermosos colores; no se distinguía bien. La niña más chica

creyó que era una muñeca rarísima y la pidió; los otros

niños dijeron: -Bajo las alas hay un hombre.

Yo dije: -Sí, su cuerpo parece un hombrecito.

Pero, ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural.

Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo

cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas?

Llamamos a un vecino. Trajo una pinza. Sacó las alas. Y un

hombre alto se irguió y se marchó.

Y esto que parece casi increíble, luego fue pintado

prodigiosamente en una caja.

*

Lo que decían los niños era verdad. Mi hija de tres años, me cuenta que pasó por al lado del afiche de la fiesta de disfraces que está pegado en calle Libertad, que tiene la imagen inmensa de una bruja y que le rasguñó la cara, después me invita al patio a pescar barriletes del cielo, a bucear en los canteros hasta encontrar polillas, me dice abramos frascos de miel para que salgan las abejas. Todo es claro en su lógica, pienso que soy yo quien tengo mecanizada la vida en la rigidez de los parámetros ajustados a las leyes que tranquilizan a la sociedad y a mí, a mi psiquis social.

*

Un artículo dice que el mirlo crea su propia canción y la canta toda su vida, la hace crecer. El mirlo que inspiró a Stevens no imita a otras aves, escucha su voz, su pico, su lengua, modula el aire y canta un canto creado por él para él y el tiempo que su vida lleve. De chicas nos decíamos copiona o copión, lo usábamos como insulto. De grande imitamos todas las tendencias. Hace poco una mujer me dijo quiero hacer como vos, dejar estas cosas y tener aquellas, nunca pensé que el azaroso camino de la vida podía dar ganas a alguien de seguirlo. Me pareció un disparate, en el sentido en que me dio risa y pena.

*

En un cuento muy famoso de Cortázar un personaje vomita conejos, tengo a mi hija mayor descompuesta, su hermanita la persigue para ver qué hace. Después corre desde su habitación y trae los anuncios, lo que sale de dos cuerpos que se miran nunca coinciden. “Espuma blanca”, dice Francisca. “No doy más de dolor”, dice Pipi.

*

Las esporas pueden subsistir sin alimento, son microorganismos que aparecen como bolitas pequeñas, hay muchas láminas con ilustraciones, un hongo que exhala esporas como un estornudo, nuevas cosas de la naturaleza me atraen, quizás las imite.

*

