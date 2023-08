Anotaciones erráticas

el teclado aturde

de fondo

nacen moscas

*

Estamos trabajando una última novela, la editora me escribe comentarios en un drive, yo los leo por el correo y me río. Inserta preguntas, tacha -a por -e, esto es así, contar más, esto no es tan grave, esto perdón, me dio risa. La novela empezó a escribirse hace tres años y aunque lo sustancial permanezca todo ha cambiado, es bueno el reposo y la distancia, volver a la escritura propia como a una casa que se dejó con los muebles cubiertos de sábanas. Descubrir el polvo, el hilo corrido de las telas.

*

Dice Alan Pauls en Fallar otra vez, un ensayo a favor de la escritura imperfecta - y una lúcida reflexión sobre la desobediencia narrativa como origen de la literatura, publicado por Gris tormenta, que “todos tenemos frescas la incertidumbre, las vacilaciones, las ideas brillantes que no duran dos páginas, las marchas y contramarchas, las perplejidades, los atolladeros, las falsas soluciones que aceptamos como verdaderas para salir de los atolladeros - ya lo corregiremos en posproducción -, el forcejeo ciego, los raptos de inspiración y lo rápido que se quedan sin combustible, la esperanza depositada en un personaje, una escena, un truco que fracasan, la desesperación por la trama que no avanza, el clima que no termina de sentirse, el tema que no se deja tratar. Y, sin embargo, qué idílico nos parece ahora ese calvario, qué clementes y didácticas sus amarguras comparadas con lo que nos espera: el glaciar, el Aconcagua, el Himalaya hermético y burlón de lo que debe ser corregido.

El miedo del que escribe ante la cosa por corregir - le robo la expresión al Peter Handke de mucho antes del Premio Nobel, el Handke del bellísimo El miedo del portero al penalti- tiene dos patas, y las dos se apoyan en esa escuela de zozobra que se llama tiempo.

Nos aterra la idea de corregir porque es lo que no ha sucedido todavía, porque es lo que nos espera, porque se abre ante nosotros como un paño de vida amplio y desconocido y sembrado de hilos húmedos que nos rozan la cara como babas de un pequeño animal que nadie ha logrado nombrar. Eso en cuanto al temor.”

*

Fallar otra vez es volver sobre la pisada propia, la impresión de los días en nuestras caras, la búsqueda por correr del margen el tachón y aún así no poder desovillar el embrollo. Escribir y vivir o escribir como vivir, quitando velos y sacando las telarañas que nosotros mismos tejimos en actos bondadosos entregados al ocio. La edición nos para lejos de nosotros, por suerte, una liberación y deja que nos quitemos la mirada solemne. Ahí funciona la búsqueda porque el lenguaje sea el que opere, no la vida, el impulso vital en el primer acto pero a veces, otra vez bajamos la guardia.

*

Hay un poema de Zinaida Gippius que pareciera hablar de corregir (o de vivir), o tradujo del ruso Natalia Litvinova en una pequeña antología de tres poetas llamada No le crean a las flores:

LA MEDIDA

Siempre falta algo y siempre

en exceso hay algo.

Para todo hay respuesta

pero sin la última sílaba.

Se cumplirá acaso lo que no es así:

lo inoportuno, lo frágil, lo inseguro.

Cada señal es incierta

y en toda decisión hay un error.

La luna serpentea en el agua

pero su brillo es engañoso,

el daño desborda en todas partes

y solo Dios tiene la medida.

*

Hace unas semanas, venimos trabajando clínica de escritura en el taller para un recital de la UNER, cada tallerista está desorietando en la selección de textos posibles. Me gusta advertir el extrañamiento de la escritura como si no perteneciera a nadie, esa vacilación necesaria para empezar a hacer de ese primer impulso, del nacimiento salvaje de un puñado de versos, un poema, un artefacto estético, algo decible que funcione fuera de la propia lengua que lo creó.

*

