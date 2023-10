Anotaciones sobre el sillón

*

Hace mucho quiero tener un sillón, un sillón-sillón lindo y nuevo, comprado por elección no por necesidad. Tengo un living armado con cosas que venían de otras casas, un rompecabezas desprolijo pero que encaja, nos sirve y eso es importante para vivir: tener cosas útiles. El problema es que a mí me gustan además las cosas lindas, entonces me encapricho y pienso cómo materializar los deseos. Ahorré unos premios por escribir, con el primero me hice una biblioteca grande, después con otros armé un plazo fijo para que el interés creciera. No sé cómo comprar dólares, no me gustan las cuestiones que atañen a economistas ni la voracidad por el dinero, sólo quiere tener mi casa y que esté linda, moderadamente linda, no una exaltación de la avaricia, ni un vivir para cuidar que algo no se rompa.

*

Programa de tv de mi infancia: una cabina de vidrio del tamaño de un ascensor, el conductor quedaba fuera y daba la largada. La persona que entraba tenía que agarrar billetes en el aire, un ventilador los volaba y levantaba la ropa, el espacio tan chiquito hacía que no pudiera sostener todo lo que pretendía juntar. Billetes como pájaros, la desesperación en los brazos, un aleteo inútil. La persona salía desencajada, había rozado el papel con sus dedos pero tenía pocos bollos en los bolsillos y de poco valor.

*

En mi pueblo había un mito, según mi papá él mismo lo había visto, por eso para mí sigue siendo algo más bien ficcional. Un viejo con mucha plata que salía del banco y revoleaba australes en los escalones de la entrada, los pobres se agachaban a juntarlos, algunas variantes de la historia decían que eran dólares. Siempre la escena me generó impacto: la miseria del millonario tirando dinero como granos de maíz a palomas. El juego con la desesperación ajena, la exhibición del poder.

*

En la Iglesia el cura leía “que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda”. En otra parte de la misa una mujer chiquita como una cáscara, agarraba una bolsa de terciopelo bordó, de una punta tenía un palo, ella asomaba con ese mango por cada banco. Los fieles metían un bollo en el centro de la palma, cantaban sin mirar la boca abierta de la limosna, pero acertaban al meter el puño. A veces sonaban monedas, un campanazo de metal, otros querían jactarse y estiraban los billetes y su cuello se hacía más alto. La monja con la que siempre me sentaba decía hipócritas mordiendo los dientes.

*

Un candidato dice dolarizar la economía, los pobres creen que van a cobrar planes con billetes que dicen “en Dios confiamos”.

*

El precio del sillón en la mueblería es de más de un millón, me río con mis amigos. No lo compro, no alcanza, seguimos sentados en lo que tenemos. Antes, ser millonario era aspirar a tener una mansión, un autazo, yate, viajes internacionales. Al menos esa era la idea que yo tenía de riqueza. Ahora la idea es otra, tocar rodillas una sobre otra, los cuerpos como hojaldres. Mis hijos sonriendo.

*

Si

William Stafford

Podría ocurrir en cualquier momento un tornado,

un terremoto, el mismísimo Apocalipsis. Podría pasar.

O bien la luz del sol, el amor, la salvación.

Puede ocurrir, ¿comprendes? Por eso, al despertar, afilamos la mirada, ya que nada en la vida

está escrito en piedra.

Pero hay dádivas, como la mañana,

como este instante, como el mediodía,

como la noche.

Trad. de Gastón Navarro

*

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo