Anotaciones sobre el mar

Lo lejos, adentro

*

Pensaba hace unos días, que mis padres conocieron el mar de muy grandes de edad, y que así como ellos muchos hombres y mujeres murieron sin verlo. Pensaba en la enumeración frenética de la palabra derecho que se viene sosteniendo en las redes después de las elecciones PASO y pensaba que de repetirla tanto la palabra se vacía.

*

Tirá la llave al mar, dijo un amigo cuando terminó un libro. Quería decir que ya estaba todo escrito, no hacía falta agregar nada, tirá la llave y llevate el secreto.

*

Alfonsina: la cerradura. Alfonsina: en el fondo abriendo ostras, en el fondo mordiendo perlas.

*

Hay un mar y me sacude, las sábanas blancas dice mi hija de tres años, me meto y no respiro. El bebé patea y hace ruido de motor con los labios. Burbujas en las comisuras. Burbujas entre los tres.

*

Un cuento de Gabriel García Márquez se llama La luz es como el agua, en una aventura, mientras los padres de Anita (creo que se llamaba así la nenita) están en el cine como cada miércoles, ella puede invitar a sus compañeritos a jugar. Se le ocurre que nadar en la luz es una buena idea así que deciden abrir todas las perillas. Un día, desde la torre del edificio la luz cae, se inundan y el final del cuento es bastante angustiante. Una mujer escribe en twitter que su hija de cuatro años terminó en la dirección porque invitó a sus amigas a jugar a la piscina en el baño. En la vida real podemos reirnos de las ocurrencias. En la literatura, nos entregamos a otras leyes.

*

Cuando conocí el mar por primera vez estaba con mi hermana y mi cuñado. Pablo me enseñó a cortar las olas, a dejarme levantar, a no pelear con la corriente.

*

El mar exige entrega, arrasa como los cuerpos de mis hijos sobre mi tiempo, mi ansiedad, mis deseos pendientes.

*

Nadadoras

Arrojadas

por el mar fibroso,

estamos perdidas,

contentas de estar perdidas

en la corriente del áspero

amor. Un baño de

risa, zambullida

en la espuma,

alzarnos y flotar

en la rompiente del deseo.

Succionadas de raíz

por la montaña

de agua-inmensa-

a punto de volcar sobre nosotras

el terror de una delicia

total-

somos arrastradas

por anzuelos desde el

pelo, y entregadas

al oleaje;

colgadas, liberadas,

hechas de velocidad-

mientras el pecho poderoso

del mar se enreda

en sí mismo, y tropieza

en su propio abrazo.

Brazos y piernas

de agua, como anguilas,

nuestras caras

entre el contorno y la

diferencia, como las eléctricas

crestas de las olas.

Sueltan

su carga,

nos mecen

vuelven a hamacarnos

en el despliegue de la marea-

hasta deslizarnos de espalda,

con la sonrisa

verde y fresca,

de un gladiador

exhausto,

directo a la orilla

del sueño.

Poema May Swenson

*

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo