Anotaciones en el camino

*

¿Hasta cuándo dura un incendio?

¿De qué altura serán las llamas?

¿El humo de qué tiene forma?

Avanzamos por la ruta, en una banquina siete gallinas ensartan los picos en la tierra y levantan las cabezas, las plumas parecen estar quietas pese al viento. Atrás el trigo se extiende como una gran sábana dorada, otro mar dijo Jaz en un poema. Hay crestas rojas de cardenales, copetes de gallos, flores de ceibos, flores de bulbos que tienen tres trompetas, los fuegos rosados de los lapachos inmensos, hay pinos sobresaliendo desde el fondo gris de casas de campo, hileras de árboles flacos, sombras que emigran como una mirada cansada.

*

Me gusta mirar el paisaje, quisiera frenar, abrir la puerta, respirar fuerte el olor de todo lo que crece y exhalar todo el aire agrio de las cosas que se van muriendo, quisiera acomodar en las ancas a mis hijos y señalarles, como a una tierra recién conquistada, “esto es un arado, esto es un pájaro carpintero, así agujerea con su pico los troncos, así la fuerza en su cabeza”. Pero van atrás sentados en sus sillas y no me animo ni siquiera a darme vuelta, aparecer en su foco de visión podría alterarlos, desatar otro incendio de berrinches, llantos, gritos de histeria y cansancio.

*

Vuelvo a mirar por mi ventanilla, ahora monte. Una cortina espinosa, ramas envueltas sobre otras, abrojos, bosta, la espesura de los bichos, de los jabalíes, la respiración saturada de oscuridad. Vuelvo a escribir. Ahora, el paisaje cambia de nuevo. Siete caballos se inclinan, toman agua y fresco. Dos niños se sientan con tablitas de madera y un hilo ovillado, delante de su casa sobre una canaleta, los nenes juegan a pescar, sueñan que lo hacen, apuntan hacia una boca de dorado o de salmón, el sol los tiene tibios, la piel oscura como el barro, las uñas son otras pezuñas entre los corderos. Serán hermanos, digo. Más a la derecha, el camino de ingreso, mitades de gomas como barandas de un puente. A su izquierda, la ropa tendida desde hace días o años, prendas que envejecen de estar tiradas boca abajo desde un alambre. Pantalones, buzos, pañuelos o repasadores, todo es una misma cosa. Retazos de cuerpos, partecitas de una vida. Alguien alguna vez se secó con esa toalla, alguien domó al toro más bravo con esas bombachas, alguien soñó su muerte sobre aquellas sábanas.

*

“Los paraísos”, dice un cartel. Levanto la vista, la cosas se mueven sobre mí, percibo la permanencia inmóvil: una geografía como diapositivas de una vida que se repiten hasta el infinito. Una familia viaja, alguien mira a su costado, escribe lo que ve. Los que están en sus casas escuchan el sonido de las ruedas sobre el asfalto, el envión que los hace imaginar hacia dónde van, quiénes son y qué se dicen.

*

¿De qué escapamos?

¿Qué queremos recuperar?

*

En una casa de la ciudad, una mujer olvida cada día y cada hora todo lo que vive.

*

¿Hasta dónde alcanza la memoria?

*

Repetimos un mismo diálogo durante dos días, saludos y respuestas ensayados con improvisación. Fingimos aprender una danza: derecha, izquierda, nos tomamos el hombro y las manos. Esa mujer fue lúcida y alegre, ahora es una mujer silenciosa que atenúa la felicidad con abrazos honestos. Conoce a un nieto nuevo, el bebé tiene siete meses, la ve por primera vez como si la conociera de antes, de siempre, diría para adentro mío. Se sostienen uno al otro, en las caras risas, en los ojos agua.

*

En el regreso veremos trece caranchos comiendo los restos de un animal. Hay aleteo y los picos como garfios arrancan los últimos gajos de carne. En otro tramo, hay un campo que fue un bosque. Quedaron penachos de troncos, son anchos y parecen esqueletos. No hay moscas, pienso, nada revolotea sobre los árboles que ya no están.

*

¿Cómo se olvida lo vivido?

¿Hasta qué tiempo permanecemos en los otros?

*

“En la semilla está el bosque”, dice otro cartel. Leo las letras que se fugan con la velocidad del tiempo.

