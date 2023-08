Anotaciones campestres

Sigue la luna enredada en el monte, son más de las nueve de la mañana pero la luna blanca como un holograma permanece entre las ramas secas. Miro desde la ruta los campos, los cortes geométricos que se forman en los surcos de los propietarios, el monte escapa a lo lineal es un ovillo de porquerías enredadas, un matete en la cabeza. El monte representa mejor que nada los pensamientos, la flor de árnica entre las bostas, las espinas entre el aromo, las filtraciones de la luz desparramando iridiscencias entre las telas de araña. Bicho, monstruo, humedad, sequía. Monte. Y la luna como no queriendo salir.

*

Un pájaro grisáceo

del tamaño de dos gorriones más o menos,

caído en algún campo,

desintegrándose de prisa,

un amasijo

de plumas secas:

y nadie sabe

que entre los suyos era un príncipe,

el más virtuoso, dueño

de miles de canciones;

elegante, inventivo, fantasioso,

rival del ruiseñor.

Poema Calandria de calandrias de Denise Levertov

*

Hay cardenales, digo y señalo con el entusiasmo que no envejece cuando veo los mismos pájaros con los que crecí. Cardenales, canarios, plumas rojas, azules, amarillas me despiertan del cansancio. Los niños viajan sentados atrás en sus sillas pero hay que entretenerlos: el agua, los pañales, babero, cantos, cuentos, las palabras y las vacilaciones de la voz que aún no tiene lenguaje. Me gusta la boca del bebé ahogándose por decir ¿qué? burbuja, espuma, lo que se desvanece de tan nuevo.

*

Arrancamos una fresia con Francisca, estamos caminando por el palacio de Urquiza, ella me dice “quiero llegar al castillo” y me río. Pisamos nuestro deseo sin verlo, pienso. En los bancos nos sentamos a charlar, ella me cuenta que pintó un arcoiris y enumera los colores. En los techos de las salas del palacio hay pinturas hermosas, cielos que intentan ganarle a las noches en el campo, a las noches abiertas que tienen los lugares retirados. ¿Habrán probado nuestros próceres con salir a mirar la luna, respirar el aire duro de los robles, pisar la humedad de las calas en los tobillos?

*

Cuando era chica mi hija mayor tenía estrellas fluorescentes en su habitación, después el polvo y el tiempo las fue despegando, de noche apagábamos la luz y mirábamos el tono leve de las cosas que brillan a fuerza de esmero.

*

Nos instalamos en una casa de campo, hay aljibe pero está lleno de flores, las cosas se transforman en otras que no sirven más que para mirarlas. Me gusta eso, tener algo lindo para ver, señalo cortezas y bateas para los animales, bichos minúsculos nadando, le damos puntazos a las espinas, olemos nuestros cuellos, las narices escondida buscando recuperar calor, mi hija dice “mamá, tengo mocos. Mamá, quiero upa. Mamá, se hizo de noche” y señala la luna.

*

