Anotaciones breves con agua

Llueve, en el centro de las calas se acumula agua, parece el último trago que nadie toma y olvida en una copa fina. Me gustan las calas tan blancas, con las gotas quietas como perlas, con el centro escondido, con el pistilo asomándose sin vergüenza, con la pausa de los caracoles que creen en mi piedad, sus antenas de radar, su lomo envuelto. En el patio de mi infancia, mamá cultivaba plantas de bulbos, en la esquina oscura que quedaba contra el tapial que dividía el fondo del vecino y contra la pared fina de una pieza para guardar cosas viejas un cantero de calas grandes "las de los muertos". El limonero estaba adelante, las ventanas se abrían en esa época, los postigos se movían si había viento, las ramas chocaban las persianas, alguien se ocupaba de ventilar el espacio donde el aire se apelmaza. Ahora todo está quieto, las calas no florecen, mamá insiste en los jazmines raros que nacen de una vara. Son blancos también, nacen de una raíz parecida al jengibre, no son jazmines pero tienen su perfume. Algún día conoceremos su nombre, quizás busque un tallo y lo plante en mi patio, también cerca de mi limonero de la esquina. Aunque yo no quiero habitaciones para guardar cosas viejas quiero jardines que repliquen otro tiempo, los días florecidos, los aromas invocando nuestras caras contra el sol. Pensamos que lo que permanece es la pared, la habitación de cemento, el techo con la malla metálica contra la humedad que nunca funcionó. Lo que se filtra es otra cosa, lo que nos impregna queda más allá de nuestras construcciones. Hagamos jardines, hija, movamos la tierra, quitemos los escombros. En tutoriales vemos las capas de compost que se ponen entre bulbos, todo lo podrido sirve, cáscaras de huevos molidas, frutas con hongos, tallos de cosas que arrancamos.

