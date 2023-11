Anotaciones azules

¿Cuál es tu color favorito?

*

–¿Cuál es tu color favorito, mamá?

–El azul, ¿y el tuyo?

–El rosa y el violeta.

*

Todos los días con Francisca, mi hija de tres años, tenemos esa conversación. Pienso que a ella le gustaría que yo respondiera “el rosa y el violeta, como a vos” pero, quizás si los mezcláramos en una misma bandeja con acuarelas y agua, nos acercaríamos a un azul más de esos que se deforman en el cielo.

*

Pero insisto en que me gusta el azul por la calma que se inicia físicamente en mi cuerpo cuando lo veo o lo imagino, por suerte para no vivir frustrada, puedo evocarlo mentalmente y verlo en distintos estados: líquido, sólido, gaseoso. El azul me soporta.

*

Después del canto de Cristian Castro podemos pensarlo como un lugar común, una arenga popular del amor, la bikini de Luismi azul, Los ángeles azules, mil canciones puestas en el tono. Hace unos meses me preguntaron en una entrevista cuál era mi color favorito y como hacía poco había parido volvió con el iris salvaje del ojo del bebé: un azul algo revuelto, un fondo del que venimos mareados y perdemos. Antes de ver el mundo por primera vez todos tenemos los ojos azulados, la mirada limpia, un tono indefinible pero cerca del azul profundo.

*

En el libro que estoy leyendo (Una guía sobre el arte de perderse), Rebecca Solnit tiene un capítulo que se llama Azul distancia, dice: “Desde hace muchos años me ha conmovido el azul del extremo de lo visible, ese color de los horizontes, de las cordilleras remotas, de cualquier cosa situada en la lejanía. El color de esa distancia es el color de una emoción, el color de la soledad y del deseo, el color del allí visto desde el aquí, el color de donde no estás. Y el color de donde nunca estarás.”

*

Leerlo me hizo tanto bien como daño, no quiero perder la ilusión de cercanía con el color que me acompaña diariamente sin que se note. No uso cosas azules, no tengo auto azul, ni tazas, ni sweaters, ni muebles pero estoy siempre en su atmósfera. Si cruzo por un campo al costado de la ruta busco el final del paisaje, donde el sembrado se junta con la noche, en las casas cuarteadas encuentro el tono de un vidrio viejo, en cada cristal el destello azul, en los metales también. Si escucho romper olas pienso en el mar, si pienso en el mar de nuevo al azul.

*

Quizás porque lo distante me atrae desde siempre, más que nostalgia en mi vida es una presencia: el vuelo de las palomas después de los campanazos a las seis de la tarde, la cúpula de la iglesia Santa Ana vista desde la casa de mis padres, el azul de ese cielo en invierno, el jazmín de flores celestes con el centro buscando la noche de la entrada escapándose por las rejas, todos los brazos que vi bien, que miré con minucia y la piel haciéndose medusa. Las venas azules. Mis tres hijos bañándose por primera vez y el ombligo azul como el centro de una flor.

*

Escribir incluso es azul en mi imagen visual, la tinta sobre las hojas, la caligrafía corriendo como agua del fondo del océano. La búsqueda por la palabra que complete la oración y la exploración incesante, errática en eso que nunca es encuentro y que siempre es asombro. Otro conducto que va desde adentro del brazo que se extiende y oxida como un recuerdo.

*

