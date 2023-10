Anotaciones atentas

*

Prestar atención

Sorprenderse

Contarlo

Dice Mary Oliver en un poema, se titula Instrucciones para vivir una vida.

*

Leo para asombrarme con el lenguaje, con lo que las palabras me hacen. Sí, a mí, como una actividad física, algo que me corre de mi cuerpo. Leo para escuchar la forma de decir esto es el mundo que cada uno tiene. “El lenguaje no es la verdad, es nuestra forma de existir en el universo” dice Paul Auster.

*

Hay carbón seco en la parrilla, restos de brasa, cenizas amontonadas como volcanes viejos. Yo estoy descalza y hago un arcoíris con el agua que sale de la manguera. Empujo con mi dedo la punta, formo una lluvia que no pesa. Soy un demiurgo entre mis cosas, sé qué pájaros van a bajar a esta misma tierra que piso y entonces aparece el zorzal, el benteveo, la paloma, un gorrión y la tacuara que salta atrás de las espinas. En el aire flotan las gotas y el rayo de sol que parte cada molécula líquida, el picaflor en estática se suspende como si el tiempo se detuviera. Hay en mi patio colores yo que no uso en prendas para vestir, encima mío prefiero la claridad del blanco, la profundidad del negro.

*

La luz cambia las cosas de lugar, dice un niño mientras regresa a su casa en la noche. La fachada parece otra, el camino también es otro cuando el cielo es negro. En mi jardín, la sombra que oscurece los bulbos dio paso a los lirios que estiraron su cuello hasta volverse cisnes entre los charcos.

*

en un poema de Hugo Pedeletti leo:

“ATENCIÓN’ es una palabra modesta.

No relumbra

como ‘esplendor’, no implica

trascendencia,

*

Prestar atención como en la escuela, desenredar los cantos de las aves, trazar líneas invisibles entre las ramas de los árboles. Desenterrar todo lo que no va a crecer. Abonar las raíces y mojar los pies. Alumbrarse con alas de polilla, volver al fuego, a encenderlo, reiniciar el ritual.

*

