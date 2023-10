Anotaciones ahogadas

*

Hay un poema de Gabriela Mistral que dice: Dame la perseverancia de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance.

Yo nunca he sido perseverante, soy más bien cambiante sin embargo hay un lugar del que no me he ido nunca: la escritura. Incluso puedo pensarme huyendo de la maternidad, no de mis hijos, más bien del corset que me encastra la idea de no ser más que madre, pero hasta para tramar la huida debería sentarme a escribirla. Por eso me gusta esa idea del mar, del avance y del retroceso. Nunca estoy menos quieta que cuando escribo, y sin embargo una marea me encima los tiempos, me hunde o saca a flote. Mientras escribo soy otra vez niña y piso la calle de piedras descalza o me vuelvo anciana y sabia como no he sido nunca. Cuando escribo tengo una memoria siempre inventada.

Ayer, en el taller mi hermana escribió sobre sus ahogos. Cari es flaquísima y rápida, se alimenta tragando sin masticar y entonces queda muy a menudo sin aire. En su poema decía:

Yo siempre me atraganto con comida, con la gente, con la vida.

La sensación es de miedo y gloria.

La garganta se cierra y el mundo se despierta a mi alrededor.

Con gritos, golpes

después risas, burlas.

Volver a lo de antes: masticar, deglutir, asimilar

hasta el próximo ahogo.

Me gusta cómo escribe, pero además me gusta porque planta una verdad. Es honesta y puede reirse, hasta cuando parece que va a morir le salen lágrimas y se sofoca, después vuelve a nuestras caras y a la carcajada. Pienso en esto mientras trato de encontrar la alegría, estos días han sido la incansable búsqueda. Una trinchera frente a las ofensas diarias. Ofensas que vienen de lo mismo que estoy hecha. No soy mejor por esconder mi incertidumbre en poemas, en las palabras que va diciendo por primera vez mi bebé, en las letras cambiadas de las canciones o en los versos de mi hermana. Evado el tiempo en el que se definirá un futuro que nos incluye en un acto democrático pero que también nos puede dejar en un naufragio.

El poema Emergencia de Mario Quintana dice:

Quien escribe un poema, abre una ventana.

Respira, tú que estás en una celda

sofocante

todo ese aire que entra...

Por eso los poemas tienen ritmo:

para que puedas respirar profundamente.

Quien escribe un poema, salva a un ahogado.

*

