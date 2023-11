*

Me gustan las obras de teatro, incluso como soy ansiosa me gusta mucho leerlas, después si se representan y ya conozco el argumento me encanta disfrutar de la puesta en escena, aunque ahora que lo pienso hace mil años no veo nada porque miro Disney con mis hijos. Pienso en esto mientras leo Amor saca amor de Emma Barrandéguy, una obra que se reedita gracias a dos sellos editoriales, Camalote y Agua viva. Emma que leí hace dos años en Habitaciones con prólogo de María Moreno, y resalto esto porque ella, con su tono y sapiencia de lectora crítica, siempre me combate y sacude la comodidad. Nunca voy a ser así de copada pero es lo que admiro, mujeres fuertes que defienden su espacio haciendo lo que les gusta. Leyendo sin parar, escribiendo, ocupando lugares centrales en la escena literaria, conduciendo a otras en la lectura, reeditando a autoras que no fueron valoradas en su tiempo. Por eso la apuesta de Camalote y Agua viva también me emociona, porque son editoriales independientes que invierten en obras que ya no circulan, en voces que no trascenderían si no fuese por su convocatoria. Un trabajo de hormiga en favor de la cultura federal. Una acción que hoy a todxs los actores culturales nos interesa defender.

Amor saca amor es una obra de teatro que se sitúa en España del siglo XVI, Teresa es la protagonista que aparece de niña y concluye ya en su vejez a los setenta enferma esperando su muerte. Quizás su santificación, o su encuentro divino. Todo lo que sucede, (o casi porque solo las primeras escenas son en la casa de la infancia) ocurre en conventos entre monjas y visitantes, sacerdotes y prioras. Sin embargo el encierro no se percibe como opresión, al menos en mi lectura, las voces de las monjas son vivaces, son también humanas en el sentido en que están llenas de miserias, a Teresa la mortifican porque la envidian, ella es hermosa y carismática, entonces esa natural belleza las atormenta, por ende menos una monja el resto adhiere al bullying. Eso hace que también los diálogos sean entretenidos, es como transitar aulas de una escuela actual, con un poco más de solemnidad, la bajada siempre es no hacia lo terrenal, si no una aspiración a lo celestial.

Amor saca amor es una transgresión no en el tema sino en el tratamiento y acá es donde aparece la picardía de Barrandeguy: las monjas son como amantes desesperadas, coquetas que esperan a sus pretendientes, incautas en sus insinuaciones.

El libro suma dos voces de autores de nuestra provincia. Selva Almada que prologa la obra y Fernando Kosiak que hace un recorrido por la vida de Emma. Una frase que la trae de vuelta viene a colación de una anécdota que suma la poeta Tucky Carboni con un cigarrillo a medio terminar. Lazos de amistad también reúne esta edición y entrerrianía como un centro de cardo que se abre para pinchar al mundillo de las letras.

