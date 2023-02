Algunas observaciones sobre los pechos  

Hace unos días, revisando en búsqueda de otra cosa se topó con una caja con álbumes viejos, de antes que ella naciera, y ahí miró hasta reconocer a mis amigas. Estamos parecidas aún, debo admitir que aunque hayan pasado muchos años, los cambios físicos no son sustanciales. En lo que a mí respecta, siempre tuve caderas más llamativas que mi pecho que era plano. Mientras a todas les crecían, yo calzaba mejor los jean. Para mí no era un problema porque compensaba, quizás porque también me daba satisfacción conseguir la mirada que buscaba aún con la faltante, porque además en casa mi madre y hermana tampoco le daban importancia al pecho como centro de atracción. Igual yo usaba esos corpiños con alambre adentro que siempre se incrustaban en el centro, igual después de pasados los veinte y de haber amamantado a Pipi por un año y medio, volví a comprar un modelo de caro cuore que tenía como dos bolsitas dentro con siliconas, o los natural bra de sprayet que me permitían usar tops y vestidos sin espalda cubierta.

Mientras miramos las fotos con mi hija, le contaba de quiénes eran las mujeres hermosas de esa época, los desfiles de Giordano, los jeans kosiuko de tiro bajo, los cuerpos a los que aspirábamos, las dietas insólitas que inventábamos, los preparados de aceites para tomar sol. Ella me decía que en los noventa la moda tenía un concepto relacionado al consumo de heroina en los Estados Unidos y que por eso desfilaban a propósito con las caras demacradas. Yo recuerdo a Naomi Campbell y a Claudia Schiffer como dos estatuas perfectas de ajedrez.

Ayer empecé a leer Ensalada loca, un libro de Nora Ephron que reúne textos en torno a la mujer, al feminismo, a conflictos domésticos y que apela a la memoria y al humor característico de su escritura. Me gustó mucho el primer relato, me reí sola en la bañera mientras relajaba el coxis, hay una actualidad en la narrativa de Nora Ephron y una frescura de conversación sincera. No quiere parecer graciosa, lo es por soltura, porque no se amarra a la solemnidad, porque se mete en la historia como protagonista, porque suelta la postura de escritora. El primer texto cuenta su relación con el cuerpo, fundamentalmente con sus pechos, o con los pechos que esperaba que le crecieran. “Aprendimos que la forma en que te sentaras, cómo cruzaras las piernas, sujetaras el cigarrillo y te miraras las uñas, la forma de hacer estas cosas instintivamente era prueba absoluta de tu sexo.” En la construcción de la imagen aparecen otras mujeres indicándole cómo debía ser mujer, una suegra que le indica qué postura sexual la favorecería para que su hijo le pidiera matrimonio y no evidenciara la carencia de su esternón plano, una madre que posterga la compra de corpiños, una amiga que en un verano la “traiciona” desarrollándose antes que ella.

Las mujeres nos hemos comparado y nos hemos cuestionado condiciones físicas de forma absurda históricamente. Nunca escuché que dos amigos pesaran sus testículos, midieran los pezones, se interesaran en marcas de calzoncillos favorecedores de un determinado resultado en su cola. Pero si veo que permanece, y sobre todo en las redes con imagen como Instagram, una oferta interminable de tratamientos estéticos, una rutina de chicas y señoras que exponen como si les otorgase valor agregado la asistencia al mecánico, alineación y balanceo, glúteos mojados siendo amasados por manos con guantes, lámparas sobre la piel, vinchas de toalla como si estuviesen en la final de Roland Garrós: una exposición del sometimiento ridiculo pero placentero. Hace poco, Carolis me dejó en el escritorio unos libros que había tomado prestados, uno era Las preciosas ridículas de Moliere, una comedia que se lee en un rato y que retoma con humor la reducción de los roles de género. Una de las frases es: “Aquí no se ama más que a la vana apariencia y no se considera en nada a la virtud totalmente desnuda”. Esta obra se estrenó en Paris en 1659. Nosotras, algunas en mayor o en menor medida, la seguimos representando en el 2023.