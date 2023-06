Adentro de la ballena

Un día soñé que respiraba bajo el agua, después me despertó mi risa. Tengo al chiquito enfermo con un silbido en su pecho, un cable de alta tensión suelto y las chispas. Nos metemos la noche entera en el baño y hacemos nubes de vapor, respiro por él y por mí, le daría todos mis pulmones y los de cada pájaro . La tarde anterior quedó morado en un ahogo y después de todas las reacciones de supervivencia que se activan solas, me desmoroné en una angustia oscura, una caída interminable en los que las escenas posibles pasaban como ráfagas. Lo que hubiera pasado si. El espanto y la vuelta a la fortaleza, los huesos duros afilados de sostenerlo contra mis latidos, el amarre a la vida.

Me di cuenta cuán frágiles éramos la vez que saltando un pozo me quebré la clavícula, después porque vi una mosca saliendo de un hocico de perro, después por el accidente de mi hermano cuando tenía diez años. No me acuerdo de haber extrañado a mi mamá pese a que nunca se había ido sin mí de casa y en ese tiempo estuvo un mes internada con Tavi hasta su alta. Francisca entiende de la misma forma que ahora estoy cuidando a su hermanito que tropieza con el aire como si viniera granulado, un aire en forma de cascotes que no pasa por sus fosas diminutas. Dalmiro llora con un alarido que se apaga por el cansancio, un lobo cachorro y la luna llena que no alcanza.

En un viaje al norte cruzamos por las salinas de Santiago del Estero. Escribí en una nota “Nuestro auto podría ser una ballena/al costado de la ruta hay un campo de sal”. Quería un poema pero alguno de los dos lloró y suspendí la escritura. La madrugada del lunes recé todas las oraciones que aprendí en la iglesia de chica, las dije en voz alta, en tono de súplica mientras paseaba al bebé por el pasillo que une y separa las habitaciones, Padre Nuestro, Credo, Bendita sea tu pureza, la oración de la Virgen de Schoenstatt, la que dice por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y viene con el golpecito en el pecho. Un puño siempre entre las costillas de la madre y el repaso: cuándo lo saqué desabrigado, por qué no lavé más tiempo las manos de Francisca al regreso de jardín, a qué hora vuelvo a hablar con su médico, cuáles eran los horarios de todos los medicamentos. Cuando entraba a casa de mis padres el doctor Nino traía olor a hospital, después venía el del apio en la sopa, después el sonido de la seven up revolviéndose en un vaso con cucharita. La mirada de mamá siempre estuvo sobre mi frente, los labios midiendo la temperatura, los cuerpos agregándole cuerpo al enfermo. Con mi hermano Gastón rompíamos termómetros y jugábamos con el mercurio, lo uníamos y dispersábamos con el vidrio roto, me gustaba aplastar las pelotitas de metal líquido, nuestra risa y después el reto de fondo ¡otra vez!

Los hijos enfermos y el rastro de los mismos episodios en el pasado, en otras vidas, en otras caras. Cuatro días encerrados en una ballena que se mueve lento. Pienso de nuevo en las salinas, en el lago esfumado, en la casa de mi infancia sin ningún niño. Cada vez que me escribe mi madre para saber de sus nietos, le cuento como esperando que se acerque de nuevo a tomar mi temperatura, el alivio necesario, la expulsión del chorro de agua por encima del lomo gris.

