A lo lejos

La fiesta lejana está tan cerca que escucho la playlist y las voces que arengan de vez en cuando, reconozco los temas del momento y los que son de mi edad, entonces me configuro una fiesta de celebración de cuarenta. Pienso en la gente que conserva las ganas de bailar hasta tarde, que soporta el día posterior con tranquilidad, con el goce de haberlo dado todo. No soy de esa clase de gente, no solo por las circunstancias, hay una elección consciente y llena de satisfacción en mi rutina, en la jaula del presente con bebés en mi cama que me llenan de sus ruidos para acunarme. No es al revés, yo no los hago dormir, puedo descansar sólo si los siento tranquilos cómo está noche que nada los perturba. Sacan sus piernas de las sábanas, se retuercen poco, se blindan del sonido de afuera. La oscuridad es una cueva necesaria, la mente debería absorberla y dejar de arrojar luces para descifrar qué la perturba. Pienso en los temas que bailan afuera, les encuentro una narrativa, un tiempo, un con quiénes, un dónde. Todas mis fiestas son lejanas y me alivia.

*

Se secó el tajamar de la escuela Alberdi dice el graph del programa que pongo bien temprano. No puedo creerlo hasta que reconozco los árboles y palmeras que lo bordean y que se mantienen delineando su forma. Desde hace unos días, Francisca juega a pintar en una aplicación y elige siempre el color marrón. Una ballena es marrón, un payaso es marrón, una máquina excavadora es también marrón. Por qué le pregunto y me dice que todo es de chocolate. El tajamar tiene un fondo marrón. Barro y pequeños charcos con huellas encima. La cinta marcada de los neumáticos de las máquinas que lo aplastan más fuerte para que no pierda su base. Me pregunto dónde quedaron los peces, las tortugas, los renacuajos, los bichos imperceptibles que se mueven en el agua. Dónde. Es mi tiempo para hacerme preguntas a todo lo que no responde y para ver cómo se vacían las cosas.

*

En el taller una chica escribe que uno de los lugares que habita es un plato enredado de fideos, que su madre se paró en dos hojas para parirla, que nació con las páginas en blanco.

*

Afuera llueve sin ganas, las gotas decantan un hartazgo. Francisca me pide no ir a jardín, quedarse en la cama, en la casa, en medias, sin cambiarse el pijama porque está “canshada” y la dejo. Nos abrazamos y escondemos la nariz.

El mundo es blanco, los días están para escribirse sin palabras.

*

Anudo títulos de los diarios: nene de doce años cruza mal la calle y lo atropellan, sube el dólar, Camila de GH lanzó su tema, motociclista accidentado. El ruido del motor del lavarropas me atormenta de fondo. Uso auriculares en la casa, los pongo en silencio para que no me hablen las cosas. Estamos solos.

*

