Cuando vi a mi hija por primera vez y recorrí su cara como se recorre el mar

con el asombro de ser su madre

y con la certeza de saber que inconfundiblemente esa sería su nariz, esa su boca, esos sus ojos, esa su cabeza mínima, ese su tono en la piel rosa como la flor de un cerezo,

en ese mismo momento, la acosté sobre mi pecho y encastró como una pieza de puzle

y nunca salió más de ahí.

Hace veintidós años que adquirí una identidad para siempre, como un certificado sellado por los estados y naciones del mundo, una identidad que es la misma en cada galaxia. La madre, la ma, la mami, la que castra y poda alas, la que riega para que crezca, abona, remueve las raíces y oxígena.

*

Una primera hija y una primera boca alimentada desde el cuerpo para siempre. Palabras y cerrojos. Silencios y la articulación del oído sobre las palpitaciones de su pecho.

*

Antes de ser nadie, antes de tener nada fui su madre. Y ella me quiso así: en el despojo y en la abundancia del futuro por delante.

*

Pipi escala una montaña, me cuenta que ha visto la nieve que yo no conozco, me pone su temperatura en el paladar. El hervor del hielo entre sus piernas sube hasta mi cara. Una conexión que no tiene distancia. Cruza por rutas que atraviesan cielos. Presenta pasaportes por fronteras. Olvida documentos. Vuelve a pronunciar mi nombre: la madre aparece en la urgencia.

*

Somos la luz roja por encima del marco de la puerta. Esta es la salida. La caída en el mundo. El peso de la gravedad en los huesos de una sobre la otra. Nuestro abrazo en la despedida, en la bienvenida, en la salida, en la entrada sin vigilancia.

*

Choque de alas contra el fuego. Se pulveriza el dolor. Las dos en las medias, en la pisada, siendo la polilla de la otra. Alas. Fuego. Lo que brilla atrás de los ojos. Confesiones en dls décadas. Hija, tiemblo en tu miedo.

*

María Paz cumple veintidós años y las diapositivas cruzan como vagones: Pipi juntando flores del borde del camino, con las piernas colgadas haciendo pis contra el viento, con las manos frías, con la cara asomada como un perro en la ventanilla de un colectivo. La saludo desde abajo en la plataforma de la terminal, esconde la frente contra la cortina, los ojos cruzados, la risa sin audio, en mute el sonido de la calle. Estamos solas frente al mundo y nos alcanza: tu voz, mi voz. Mamá nunca sabe cuál de las dos la llama por teléfono. Pipi con una maqueta en su falda. Pipi rompiendo los restos de un cartel: ninguna letra la contiene. Ahora con los dientes atravesados por un alambre de púas, son brackets, ma. Se dice cringe, se dice leite, se dice como lo llama su abuela y todas las épocas en su lengua: delicioso, crujiente, saludable y siempre ni Dios permita, querida. Los matices de una crianza, los giros lingüísticos de las dos mujeres que tomamos su palma entre las palmas. Mi mamá y yo su madre y su hija. Las tres y una sola señal de la cruz: en el nombre de la hija, de la madre, de la Virgen Santa, amén. Mi madre esperándome con ella mientras soy yo la que estudio. Mi hija volviendo a casa cada noche después de la facultad. Los pelos perdidos en su camino. Los centímetros de piel alargando mi vida.

*

Pipi cumple veintidós años. Más de la mitad de mi vida atestiguando cómo se crece, cómo se aprende a hablar, a pedir por favor, a romper las cerraduras, a perder las llaves, a equivocarse, a olvidar el camino de regreso, a guardar el ovillo, a retornar con el ombligo sediento.

*

Tenemos hijos para resarcirnos, para iluminarnos, para darle sentido a nuestro nombre. Un acto egoísta puede resultar generoso. Yo tuve a mi primera hija y supe recién ahí a mis dieciocho años quién era, cómo se volvía a casa, por qué la luz se mantenía encendida todo el mes, cuántas veces se llena la jarra con agua en la heladera, por qué los helechos se mantienen verdes. Entendí en sus preguntas dónde estaba lo esencial de la vida: por qué las granadas son así, como se escupen sus semillas, quién preparó la gelatina que las envuelve.

*

Una primera hija y la inauguración del error tras otro error. La paz de la enmienda. Gracias por perdonarme tantas veces.

*

La mirada de las dos diciéndonos cosas sin palabras, el lenguaje del iris, el deseo viajando a través del sueño de la otra: te preparé esta comida, anoche pensé que tenía ganas de comer justo eso.

*

Para mi hija en su cumpleaños número 21

Poema de Ellen Bass

Cuando te acostaron en la curva

de mis brazos como un ramo de flores y miré

dentro de tus ojos, pedacitos oscuros de cielo nocturno,

pensé, obvio que esta sos vos,

como una persona que nunca vio el mar

lo puede reconocer al instante.

Te sacaron de mí como un corcho

y todo el amor rebalsó. Te adoré

con la pasión derrochada de la primavera

que dispara verde por cada poro.

Vos me excavaste como un pozo de agua. Prendiste

la madera muerta de mi corazón. Me clavaste

a la tierra con las puntas de las estrellas.

Estaba segura de que este tipo de amor iba a ser

suficiente. Pensé que yo era tu madre.

Cómo iba a saber que una y otra vez

Ibas a rajar el cielo como un relámpago,

Iluminando todos mis miedos, mis debilidades, mis pecados.

Es enorme la carga que esta carne

debe aprender a soportar, como las mulas del amor.

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo