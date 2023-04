Una mirada desde la alcantarilla No me molesten

*

Anoche me apareció 1992 en el buscador de Google y cuando clickeé el link era una enumeración de efemérides mundial de ese año. Me gustó volver a lo que pasó a mis diez años. Figuraba el atentado a la Embajada de Israel y me lo acuerdo como al de las Torres gemelas. En los dos recuerdos aparece el comedor de mi casa con una luz difusa y el televisor encendido, mi papá sentado mirando y mi mamá de espaldas sobre la mesada. En 1992 estaba enamorada de Luis Miguel, recién un conductor dijo que era su cumpleaños y de fondo sonó Tengo todo excepto a tí, volví a cantarla después de años con la memoria intacta. En ese año la moneda pasó a ser la del peso, y la vi en Mercado libre y sentí el olor del metal. Nos comprábamos bombones FelFort con Lucía todas las siestas antes de entrar a las clases de ingñes de su mamá. Mi hermana bailaba Roxette, mi hermano ponía un cd de Vilma Palma y cantaba a los gritos mientras se bañaba, el otro descubría Almafuerte, Babasónicos, Dos minutos. Yo escuchaba lo que escuchaban ellos y elegía para mí al final de la noche encerrarme en el garage, subirme al auto de Tavi que era un Fiat Uno blanco que le había comprado al Pichi Ledesma y poner algunos de los cd de Luis Miguel que él me regalaba. Tenía todos, ayer creo haberlos visto mientras buscaba fotos del casamiento de mis padres porque mi sobrina quería conocer a mi abuela paterna. No encontré nada y recién ahora me doy cuenta que vi a Luismi y que hoy lo escuché de nuevo y que el amor sigue intacto.

*

En una entrevista por streaming que le hicieron a Sarlo el domingo, dijo que lo único que la gente no cambiaba era el equipo de fútbol, yo que no soy adepta al deporte pienso que lo que no se cambia es el primer amor platónico. La gente ese día tuiteó mientras veía el programa o lo escuchaba, algunos en contra de Rebord porque antes hubo una polémica con otra famosita de la red. Beatriz Sarlo me parece hermosa como Anne Carson, mujeres que no son lindas pero son hermosas. Inteligentes para cualquiera y ante todos pero bellas para pocos. Incluso ella en esa entrevista se dice que es enana por su estatura además de imperceptible dentro de la oficina en la que trabajó como editora en sus inicios, y después también se mencionó como una mujer no agraciada físicamente. Todo lo otro de su inteligencia y sus privilegios en la formación, su agudeza para opinar de política y literatura, su descaro para reírse de decisiones del pasado que hoy juzga como desaciertos, todo eso que todos podíamos vislumbrar estaba ahí, pero no la Beatriz que se siente fea o baja, que se hizo creer que lo era. Pienso que la apariencia también es un tabú que rompió ahí y pasó inadvertido porque también tuvo la soberbia de hacer notar que no es lo más importante.

*

Luis Miguel era hermoso, ahora no pero igual me gusta defender que me gusta, aunque sienta que perdió su cara innecesariamente con cirugías y blanqueos de dientes que se parecen al episodio de Friends cuando Ross apaga la lámpara para que no se note y se encienden los dientes de neón.

*

En 1992 en Viale no pasó nada. Hace unos días recibí un video de dos chicos que se tiraban cuchillazos en la calle, en la misma avenida donde dejaban siempre palmas y coronas como de muertos después de los actos formales por el día de algo importante. Los dos tipos se batían a un duelo como de antaño y los autos pasaban por el semáforo. Mi amiga me dice que en 1992 estaba en la casa de un amigo y que escuchó el estruendo de la AMIA mientras boludeaba en una ventana. Algo sonó fuerte y lejano.

*

Mi mochila de Scout es de jean hecha con un retazo de pantalón y le pintamos el logo de Dos minutos. Llevamos pollera azul y pañuelo beige. Con Gisela nos contamos todos los secretos y cantamos juntas las canciones que nos aprendemos de Gastón. En la escuela la maestra refuerza Catequesis porque vamos a tomar la comunión.

*

Campos lejanos inundan mi corazón.

*

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo