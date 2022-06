Una hora más de clases: opinión de madres y padres en Concordia

Quienes tienen a sus hijos en la Escuela Superior General Belgrano de la ciudad dieron su punto de vista sobre esta propuesta. Algunos dijeron desconocer al momento la propuesta.

"Recién me estoy poniendo al tanto de cómo sería el proyecto, ayer estuvimos charlándolo en la casa, y me parece que no estaría mal", dijo un padre.

"Si es para beneficio de los chicos, estaría bueno", dijo una madre.

"No tengo idea qué materia van a agregar", dijo otra madre.