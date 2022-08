Una docente paranaense se presentó en Canta Conmigo Ahora

Según contó, Nadyan trabaja en la Escuela de Educación Técnica N° 5 Malvinas Argentinas de Paraná. "Soy profe de música, con especialidad en canto lírico y tengo una hija de 8 años", comenzó su presentación ante los 100 jurados.

Y agregó: "Cuando mi compañera de trabajo me dijo '¿Por qué no vas?', dije: 'No, no participo más de los certámenes'". Sin embargo, cuando pensó en su pequeña hija, su panorama cambió.

"Pensá que quizás tu nena lo vea como que su mamá no se rinde", fueron las palabras que la terminaron de convencer para subirse al escenario. "Siempre le voy a inculcar que ella cumpla sus sueños", aseguró sobre su niña.

La canción elegida fue el clásico Mujeres, de Ricardo Arjona. Tras su performance, recibió el voto positivo de 43 jurados y quedó lejos del podio, ya que tenía que alcanzar al menos 97.

Así fue su presentación:

Nadyan le dio su propio estilo al hit "Mujeres" de Ricardo Arjona y Locho fue el primero en pararse

Lucas Díaz, de Concepción del Uruguay, puso a los 100 jurados de pie

Lucas Díaz es un militar nacido en Salta y radicado hace mucho años en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay. El miércoles de la semana pasada participó en Canta Conmigo Ahora y logró un puntaje perfecto: puso a los 100 jurados de pie.

"Nací y me crie en la provincia de Salta, en General Mosconi. Vengo con mi familia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una provincia que me abrazó con mucho amor. Vengo a dejar mi corazón acá. Espero que lo disfruten y puedan cantar conmigo", dijo Lucas, antes de interpretar el clásico "Y cómo es él" de José Luis Perales.

¡IMPACTANTE! Lucas Díaz, el cantante militar que emocionó a Cristian Castro y logró 100 puntos

La participación Agustina Arias de Paraná

Cabe destacar que no es la primera vez que un artista oriundo de Entre Ríos se presenta en Canta Conmigo Ahora. La primera en hacer su aparición en el certamen fue Agustina Arias, la cantante paranaense que es una de las voces líderes de la Banda de Policía de Entre Ríos.

"Soy Agustina Arias, tengo 39 años y soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Vengo a ofrecerles lo que mejor sé hacer, que es cantar, y quisiera que canten conmigo", indicó la artista paranaense, antes de entonar Oh! Darling, uno de los clásicos de The Beatles.