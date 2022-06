Una científica argentina fue reconocida con el "Nobel" de la estadística

El Premio Rousseeuw es un galardón de gran importancia en ámbito de la estadística, ya que equivale a un Premio Nobel en ese rubro. El trabajo de Rotnitzky giró en torno a la investigación sobre inferencia causal y su uso en medicina y salud pública. Junto con la argentina, también fueron reconocidos James Robins, Miguel Hernán, Thomas Richardson y Eric Tchetgen Tchetgen.

"Este premio bienal, por valor de 1 millón, fue establecido por Peter Rousseeuw, profesor de estadística en Leuven. Su objetivo es premiar la excelencia en la investigación estadística que tiene un impacto significativo en la vida cotidiana", explicó la Fundación Rey Balduino cuando comunicó los ganadores.

"El trabajo de los laureados ha proporcionado nuevos conocimientos y métodos estadísticos para abordar cuestiones epidemiológicas centrales. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un tratamiento médico a largo plazo? Y, si es beneficioso, ¿qué estrategias de tratamiento son óptimas? El trabajo de los laureados, por ejemplo, ha resultado en pautas sobre cuándo iniciar mejor la terapia antirretroviral en personas con VIH", detalló.

"El trabajo de los laureados ha tenido una gran influencia en la práctica estadística en medicina y salud pública. También se ha extendido a otros campos, como la economía y la psicología. En varios casos importantes, ha demostrado que las disparidades entre las conclusiones extraídas de estudios experimentales y no experimentales se deben al uso de métodos estadísticos más antiguos que no eran adecuados", comunicó la entidad.

"Los ejemplos que han tenido un impacto tanto científico como social incluyen estudios de terapia hormonal posmenopáusica en la enfermedad coronaria; tratamiento con estatinas en el cáncer; los beneficios de la terapia antiinflamatoria para pacientes con Covid-19″, añadieron.

La Universidad Torcuato Di Tella también detalló que la investigación de Andrea Rotnitzky se centra en el desarrollo de herramientas analíticas para estimar, a partir de datos observacionales o de datos experimentales imperfectos, efectos causales de tratamientos. "Este trabajo cae en el área general de inferencia causal y análisis de datos faltantes y censurados", informó.

La argentina es Profesora Plenaria del Departamento de Economía de la UTDT, profesora adjunta de Harvard T. H. Chan School of Public Health e investigadora principal del Conicet. Tiene artículos científicos publicados en Biometrika, Journal of the American Statistical Association, Biometrics y Journal of the Royal Statistical Science, entre otros. Fue editora asociada de Biometrics, Annals of Statistics, Statistical Science y del Journal of Causal Inference. Actualmente es editora asociada de Journal of the American Statistical Association.