"Siempre decimos que esperamos que sea el último día y no se cumpla el mes, pero esto sigue así, sin saber nada. Cada vez se hace más difícil. Constantemente repetimos el dolor, la angustia y la desesperación que se siente al no tener nada de Junjo. Es muy difícil, más en estas horas donde llega esta fecha. Es insoportable estar pasando constantemente esta angustia, que llegue el atardecer y no se encuentre nada", lamentó Jésica Escobué, vecina de la familia.

Las búsquedas por parte de los pescadores no se detienen. Este sábado utilizaron una ecosonda para rastrillar, pero sin novedades. Por ello, este domingo realizarán una procesión náutica para pedir por Juanjo. Invitan a todos a las 19 para parar sobre la costa del Paraná en Puerto Sánchez, con antorchas. Realizarán una oración para homenajear al joven acompañar a padres y familiares "en un momento tan difícil".

Un mes sin Juanjo

Un mes

El dolor comenzó hace un mes. La mañana del jueves 14 de julio, Juanjo, de 18 años, salió a pescar junto a familiares a la costa santafesina del río Paraná. Por la tarde, fue a recorrer el espinel y desapareció en su embarcación, una canoa verde. Tras perder la comunicación, familiares, pescadores de Puerto Sánchez, Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos comenzaron a buscarlo por agua, tierra y aire.

En la zona se desplegaron buzos tácticos y también se buscó por aire con el helicóptero policial. El sábado 16 de julio, se conoció la novedad de que personal de Prefectura Naval Argentina había hallado uno de los remos de Juanjo en la zona de Bajada Grande. Más tarde, sus familiares lo reconocieron y advirtieron que tenía una rotura.

Elmiércoles 20 de julio, se rastrilló con perros la zona del Túnel Subfluvial del lado de Santa Fe, lugar donde estaba ubicada la "ranchada" y donde hallaron el celular del joven desaparecido. Mientras tanto, pescadores de Puerto Sánchez continuaron buscando en el río, hasta hoy sin necedades.

Qué es el "pan bendito", utilizado en la búsqueda de Juanjo en Paraná

Jésica Escobué, integrante de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez, explicó qué es el "pan bendito", un método que están empleando los pescadores para intentar hallar a "Juanjo".

"Consiste en poner el pan en el río y seguirlo hasta la zona en la que supuestamente está el cuerpo. Así ya han hallado a otro muchacho", afirmó.

"Nos pudieron prestar una ecosonda que se va a probar en la zona donde se hizo el 'pan bendito', que se usó hace un tiempo en la búsqueda de otro pescador perdido. Nosotros lo hicimos desde diferentes puntos y nos llevó a todos a un mismo lugar. Por eso, estamos teniendo la fe de poder buscar ahí, pero es un lugar difícil. Es la zona donde se encontró el remo", agregó la joven.

¿Cuáles son las hipótesis?

Una de las hipótesis que se difundió con más fuerza fue la posible colisión con una de las barcazas que circularon en el río Paraná ese 14 de julio, día de la desaparición. Sin embargo, no hay datos certeros que puedan inclinar el caso hacia esa línea de investigación ni para descartar otros motivos que pudieran generar el naufragio o la desaparición.