Un brutal intento de femicidio conmociona a Gualeguaychú

El ataque ocurrió en una vivienda de Ayacucho al sur, zona de la Comisaría Segunda. El hombre de 42 años tenía denuncias previas y pesaba sobre él una medida de restricción de acercamiento, que violó la madrugada de este miércoles 8 de junio.

El agresor ingresó por una de las ventanas de la vivienda que compartía con su expareja y de donde había sido excluido por una medida judicial. Una vez adentro, apuñaló reiteradamente a la mujer mientras dormía. Los cortes más profundos se dieron en la cara y en el pecho.

La víctima estaba acompañada por su hija de 15 años, quien pudo socorrerla y pedir auxilio. Rápidamente fue llevada al Hospital Centenario donde está siendo intervenida.

Desde Fiscalía confirmaron que hay un pedido de detención sobre el hombre, por lo que se realizó un allanamiento en una casa pero no lo pudieron localizar. Para no entorpecer la investigación, autoridades judiciales prefirieron no dar a conocer más datos del agresor, hasta tanto sea detenido.