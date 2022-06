Un argentino anotó el primer gol de la Champions League

El partido se desarrolló en el estadio del Viking, de Reikiavik, Islandia. Rinaldi, capitán de La Fiorita, encontró un rebote y definió de zurda al palo más lejano del arquero para poner el 1-0 a los dos minutos adicionales de la primera parte. Pero Inter d’Escaldes revertiría el marcador con dos anotaciones del español Genís Soldevila Solduga, delantero de 35 años que registra pasos por varios clubes del ascenso catalán.

Rinaldi está en San Marino desde hace 14 años. Se formó en el club de su pueblo, Conesa, y luego pasó a las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. Sin embargo, no quedó fichado y volvió a estar cerca de su familia. Armenio, Unión Deportiva General Rojo (en el Argentino C) y La Emilia (San Nicolás) fueron sus camisetas. Hasta que en 2008, un primo que jugaba al rugby le ofreció mudarse con él a Europa. Rinaldi, entonces, se embarcó rumbo a San Marino.

“Mis posiciones son las de delantero y carrilero por la izquierda”, dijo Rinaldi en una entrevista con TNT Sports el año pasado. Su estancia en aquel país jugando por La Fiorita, sumada a la sangre sanmarinesa de su madre, hizo que pronto Rinaldi obtuviera la nacionalidad. Y no tardó en ser convocado para el conjunto nacional. “A la selección se la conoce más por las derrotas que hemos tenido que por las victorias. Pero es gracias a la selección que me ha tocado estar en grandes estadios y enfrentarme con las mejores selecciones de Europa”, contó.

“Acostumbrarnos acá se hizo un poquito difícil. Por el tema del idioma y porque acá la gente es un poquito más cerrada que lo que somos los argentinos”, graficó Rinaldi. “No poder comunicarse es un problema. Al inicio, en el club, me tocaba correr solo. Estaban todos corriendo y yo iba solo atrás, sin hablar con nadie. Terminaba, me bañaba y me iba a mi casa. Y por ahí ellos se juntaban o me invitaban, pero por no saber comunicarme me iba a casa”, agregó en la charla con TNT Sports.

“Acá el fútbol es semiprofesional, por lo tanto no permite vivir de eso. Así que tanto yo como mis compañeros tenemos otro trabajos. Desde que llegué trabajo en el mismo lugar: una fábrica de muebles, grande, que hay acá. Estoy desde 2008. El país es maravilloso y me siento uno más”, enunció Rinaldi, que mantiene costumbres como el mate en el vestuario y el asado. “Vienen los dirigentes, la familia y nada más”, relató sobre la cantidad de hinchas cada vez que La Fiorita, vigente campeón de la liga local, juega en el estadio Igor Crescentini. “El fútbol no es el primer deporte de San Marino y acá no se lo vive tan pasional como lo hacemos nosotros”, añadió.

Otro argentino, primer DT ganador

En el banco de suplentes de los andorranos estuvo como entrenador Federico Bessone. Ex defensor de Instituto, de Córdoba, compartió equipo como jugador en España con Lionel Messi. Luego tuvo una dilatada trayectoria que incluyó pasos por Swansea, Leeds, Swindon, Oldham (todos, de Inglaterra), Andorra e Inter d’Escaldes, equipo al que ahora dirige. En el conjunto andorrano también juega Víctor Casadesús, que fue titular frente a La Fiorita. A sus 37 años registra en su currículum Mallorca, de LaLiga, de España, y los seleccionados juveniles de ese país.

Fuente: La Nación