Uber: los nuevos requisitos para circular en Paraná

El proyecto Ordenanza titulado “Transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas”, que busca regular la actividad, tuvo despacho de comisión el miércoles pasado y será sometido a votación este martes en el Concejo Deliberante.

Em declaraciones al programa Amanece… que no es poco (Radio Plaza), el presidente del bloque de concejales de Más para Entre Ríos, Enrique Ríos, admitió que, en Paraná, este servicio “se viene desarrollando desde hace mucho tiempo” y argumentó sobre la regulación: “Considerábamos necesario darle un marco de seguridad a las personas transportadas y generar una normativa que nos permita legislar en un criterio de igualdad con las otras modalidades”.

“Creo que se arribado a una ordenanza de consenso para regular esta actividad”, destacó.

En gran medida, la normativa propuesta dejó conformes, inclusive, a taxistas y remiseros que, en su gran mayoría, en un primer momento, estaban en desacuerdo.

Consultado respecto de las nuevas condiciones de prestación del servicio, el concejal paranaense explicó: "Creo que este es el punto más importante, que era uno de los requerimientos tanto de taxistas como remiseros, que cuestionaban que las aplicaciones no exigían contar con el registro habilitante, un registro de categoría profesional, no contaban con el seguro, si bien lo tenía la aplicación no lo tenían los vehículos sobre los pasajeros transportados”.

“También se les va a exigir el sometimiento a lo que es el control técnico vehicular, que hace el municipio de Paraná y entiendo que, en gran medida, hay un cumplimiento igualitario”, destacó.

Asimismo, Ríos señaló las exigencias que, a partir de la sanción de la Ordenanza, deberán cumplir en Paraná, Uber y todos los servicios de transporte de pasajeros que funcionen mediante aplicaciones digitales deberán cumplir en cuanto a la antigüedad de las unidades de transporte, que será la misma que se les demanda a taxis y remises: 10 años; en este caso, se les da un margen hasta el 31 de diciembre para que se pongan en regla. Asimismo, Ríos resaltó como otro de los puntos destacados de la norma propuesta la obligación que tendrán los choferes de las plataformas como Uber de fijar domicilio en la ciudad de Paraná “a los efectos que frente a cualquier conflicto o litigio, las personas tengan a quién recurrir en estos casos particulares”.