Todos los platos

Ayer empecé a leer Sopa de ciruela de Katherine Mansfield y quise decirle a Eleonora González Capria, la poeta que la tradujo, que su trabajo me había alegrado muchas horas del día. Después vi que estaba de vacaciones por sus stories de instagram y me pareció hermoso que descansara después de haber logrado un libro tan hermoso (entre otras cosas a las que le dedica su empeño). Este libro se lee rápido porque se deslizan los textos gracias a las cuatro mil páginas consultadas por la traductora, los archivos recorridos, las fuentes primarias, los manuscritos digitalizados y una cantidad agotadora de fuentes secundarias: nuevamente rescato el compromiso de Eleonora, y otra vez subrayo Eleonora es poeta. Al final del prólogo dice “este camino no es mejor ni peor que otros, desde ya, pero habla de mí tanto como de Manfield.”

Leer y entender esto es también adentrarse en la cocina del libro, cómo fue hecho, cómo nos llega, gracias a qué (quienes no manejamos más que la lengua propia) podemos leer a una escritora de lengua inglesa fundamental en la literatura y sentirla tan actual.

*

Caóticamente los libros establecen conexiones entre sí y conmigo que los tengo sobre la mesa de luz, sobre mi escritorio, arriba de la mesa del comedor cuando el wifi no llega a la zona de la biblioteca. Los veo en distintas partes de mi casa y me hace bien y también miro LAM porque me encantan los chimentos, las banalidades, la cara de Silvina Luna después de tantas operaciones y acordarme de ella en Gran Hermano y de mí a los dieciocho años.

Todas esas migas desparramadas que constituyen los temas superfluos, eso mismo, aparece en la literatura dicho de otra forma mucho más linda. Me río igual con la exageración de Yanina Latorre que con un poema de Ellen Bass que escribe la imagen de un hombre que al agacharse se le asoma la raya.

Lo ordinario entra en la literatura porque forma parte de la vida, la poesía también destapa todas las ollas y nos invita a formar parte del banquete. La diferencia está en que, en vez de ser solo un detalle ordinario más dentro de la rutina de nuestros días, en la mesa del poema un pan sigue leudando adentro nuestro.

nota belen zavallo todos los platoss.jpg

*

En un poema no importa

si la casa está sucia. El polvo

avanzando sobre las fotos como un amor

sofocante. La arena volcada de la zapatilla de un chico,

los granos facetados que se diseminan

por la alfombra esmeralda

como las estrellas y los planetas de un pequeño

sistema solar. El Monopoly

apretado contra Dostoyesvsky.

Un sticker brillante dice The ceiling,

etiquetando el techo

que quedó de un verano en que un sobrino

estudió inglés.

El moho en el pan de la heladera

es tan interesante como el liquen de un roble

sus cabellos minúsculos como la pelusa

en la cabeza de un bebe, sus azules

delicados y sus verdes primaverales,

su plétora de esporas,

continentes repletos de criaturas

deslumbrando nuestras palmas.

En un poema, la vida y la muerte son iguales.

Aceptamos a una niña aplastada

como piedritas debajo de una rueda.

Y a su abuelo frente a la tumba abierta

estrujando su remerita azul contra la cara.

Le damos la bienvenida al bebé nacido al alba,

la madre desnuda, en cuclillas,

pujando frente al ventanal

justo cuando ruge el camión de la basura

y los hombres bajan de un salto, vaciando ruidosamente

los tachos metálicos dentro de sus fauces.

En un poema, no nos importa si te contrataron

o te despidieron, si perdiste o encontraste el amor,

si seguís tomando o dejaste.

No tenés que ejercitarte

o perdonar. estamos hambrientos.

Vamos a pedir todos los platos del menú.

En los poemas la alegría y el dolor son amigos.

Se acuestan juntos, se

manosean, los dedos

hinchados dentro de las bocas,

los pezones irritados prendidos fuego, sus sexos

encastrados perfectamente como el día y la noche.

Se arquean sobre nosotros, relucen y corcovean,

son las puertas por donde entramos a nuestras vidas.

*

nota belen zavallo todos los platosss.jpg

Daniela Aguinsky y Valentino Cappelloni tradujeron estos poemas de Ellen Bass en un libro que se llama Todos los platos del menú. A Dani la conozco gracias al Storni y gracias sobre todo a que es una chica amigable que siempre está dispuesta al encuentro con otrx. Es además cineasta, lee como una actriz, se viste como si estuviera por subir a un escenario y habla con una voz seductora y joven que deja que el vacío “tipo como que” suene también como algo importante que hace música dentro de un poema.

Con ellas, con Eleonora y Daniela siento que nos tomaríamos un té pensando en la densidad de la infusión como en el texto de Mansfield que dice:

“Me acabo de enfrentar con la cosa más triste del mundo: una taza de té liviano”. Y lo pienso no solo como un deseo, sino como la posibilidad que existe gracias a la lectura, que nos permite en la distancia compartir una misma mesa.

*

