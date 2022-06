Tiziano Gravier rompió el silencio: "Lo peor ya pasó"

Sus padres estuvieron hablando en estos días, comunicando los respectivos partes médicos y hasta enfrentando al abogado de los agresores, que dudó de las lesiones del joven. Tiziano, por su parte, no había hecho declaraciones públicas hasta este miércoles, que rompió el silencio en una entrevista con Telenoche.

“De a poco mejorando”, resumió Tiziano entrevistado por la conductora Luciana Geuna y procedió a contar la evolución de su salud. “La primera operación fue la factura de la mandíbula. La segunda operación fue porque encontraron otra fisura y todavía tengo cuatro tornillos que en teoría me van a sacar la semana que viene”, contó el joven, y agregó. “Las primeras dos semanas tenía unas gomas que no me dejaban hablar ni comer nada. Lo peor ya paso”, señaló con optimismo.

En este sentido, se refirió a los primeros días luego de la operación. “Anímicamente fueron complicados, estuve angustiado un tiempo, tenía subidas y bajadas. Estuvo bueno que muchos amigos me vinieron a visitar al hospital y a casa”, señaló más tranquilo y agregó que de a poco está volviendo a retomar su rutina. “Ayer volví a la Universidad porque tenía facultad que rendir un final. Aproveché el fin de semana largo y me fue bien”, contó el estudiante de la carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés.

Lo que va a tener que esperar un poco es su carrera deportiva, ya que la agresión frustró el viaje con la selección de esquí alpino a Francia, donde llevan adelante la pretemporada. Mientras tanto, Tiziano inició su propio trabajo. "Pude empezar a entrenar algunas cosas sin impacto, bici fija como empezar a hacer algo. Tengo pasaje para el sur para el 16 de julio donde tendríamos dos semanas de entrenamiento fuerte, porque el circuito sudamericano, que es el más importante, arranca el 5 de agosto. Apunto a estar ahí”, se entusiasmó.