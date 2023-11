"Kilómetro a Kilómetro", la propuesta de Mercedes Benz

La importancia de este crecimiento en REMAN no reside únicamente en la cantidad de piezas remanufacturadas, sino en el gran impacto que se genera en términos económicos y medio ambientales. El portfolio de piezas que Mercedes-Benz Camiones y Buses remanufactura en su planta de Virrey del Pino abarca desde motores, cajas de velocidades, tapas de cilindro, bombas de aceite y bombas de agua utilizadas en los camiones y buses de la marca.

En la remanufactura de una caja de velocidad, es posible recuperar hasta el 65% de sus piezas. En el caso de los motores, ese porcentaje de recupero es de hasta el 55%. En ese sentido, Luciano Maiolino, Gerente de Ventas y Marketing de Postventa Mercedes-Benz

Camiones y Buses, afirma: “Hemos logrado fortalecer la confianza de nuestros clientes al momento de elegir el servicio integral que ofrecemos junto a los expertos de nuestra Red Comercial.”. Y agrega: “Nos sentimos orgullosos de acompañar a transportistas, gerentes de flota y conductores Kilómetro a kilómetro y poder ofrecerles esta alternativa sustentable”.

Este logro es el resultado de un equipo calificado y certificado por Daimler Truck AG que, en cada uno de los 45 puntos de atención que tiene Mercedes-Benz Camiones y Buses en el país, realiza un diagnóstico de las piezas y define cuáles pueden ser efectivamente remanufacturadas. Además, REMAN es una alternativa que se ofrece a los clientes gracias al trabajo experto que realizan día a día los trabajadores en la Planta de Reman, ubicada en la localidad de Virrey del Pino, Partido de la Matanza.

En términos del desarrollo de una movilidad sustentable, REMAN constituye un negocio de “Economía Circular” contribuye al cuidado del ambiente, reduciendo la contaminación por descarte y la utilización de recursos en la fabricación de un nuevo producto.

En resumen, REMAN es una muestra del gran trabajo que realiza toda la Red de Concesionarios de Mercedes-Benz Camiones y Buses en el proceso de diagnóstico y en el acompañamiento que realiza a los clientes como asesores de flota líderes en servicios de Postventa para buses y camiones. Hoy esta alternativa sustentable ha llegado a las 4.000 REMAN y la compañía alemana se compromete a seguir fortaleciendo el lazo con sus clientes desarrollando soluciones a la medida de sus necesidades.

Acerca de Mercedes-Benz Camiones y Buses:

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Opera en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As. desde donde produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. En el mismo sector opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado con la misma excelencia y garantía que una pieza original.

Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina posee oficinas centrales en Munro, provincia de Bs. As., un Training Center y una unidad de negocios SelecTrucks ubicadas en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Su operación comercial incluye una Red de Concesionarios Oficiales con 45 puntos de atención al cliente en todo el país. Allí, más de 2.000 colaboradores trabajan diariamente para brindar un servicio 360° con la excelencia que caracteriza a la marca.

Con este concepto de negocio, su objetivo es desarrollar soluciones de movilidad orientadas al futuro para el transporte de cargas y pasajeros.