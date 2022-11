Estrías; esas marcas que llegan rápido y no quieren irse

Los grandes resultados están precedidos por arduos procesos y los buenos triunfos exigieron antes recorrer duros caminos. No es común ver a las hazañas más referidas sin remitirse al esfuerzo y disciplina que demandaron en quienes pusieron en ellas su mejor esfuerzo. No se puede engañar al tiempo y cuando las cosas suceden demasiado rápido, podemos encontrarnos con consecuencias no deseadas.