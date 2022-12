¿Es tu marca registrable?

Hay que tener en cuenta que para registrar una marca se necesita saber encuadrarla dentro de la clase que corresponda para el producto o servicios que se trate. Para ello se usa un nomenclador internacional marcario conocido con el nombre de NIZA que agrupa los productos en 34 clases y los servicios en 11.

Por ejemplo si se quisiera proteger una marca que vende indumentaria femenina, casi siempre estas marcas además de indumentaria que es la clase 25, vende bolsos y carteras con la misma marca que es la clase 18 y también perfumes que es la clase 3. Con esto advertimos que el correcto encuadramiento es fundamental a la hora de proteger una marca y hacerlo adecuadamente requiere de un expertise poco habitual en personas no especializadas en la materia del derecho de propiedad intelectual.

Más complejo aún es realizar una profunda búsqueda de antecedentes para poder determinar si la elección de una determinada denominación (marca) no resulta confundible en ninguno de los tres principales planos de análisis, el fonético, el conceptual y el gramatical. No hacer ello primero implicaría correr el riesgo de avanzar con la presentación de una marca que luego no pueda ser registrable y perder tiempo y dinero o, mucho peor, comenzar a usar una marca sin propiciar previamente su protección y luego de realizar un importante esfuerzo de instalación publicitaria, en marketing, en el montaje del negocio y en la identificación y rotulación de los productos y/o servicios luego se advierta que esa marca ya lanzada no resultaría posible protegerla por ser igual o muy similar a una ya registrada poniendo en crisis todo el emprendimiento y la actividad comercial desplegada.

Siempre decimos lo mismo: el primer paso de todo proyecto exitoso es registrar la marca y luego protegerla para evitar imitaciones y usos indebidos por terceros.

