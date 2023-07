Darío Z: "Pienso proyectos de acá a 30 años pero voy a estar muerto"

En este sentido destacó su participación en Canal Encuentro. “Fue un fenómeno y una política pública”, dijo sobre el alcance de esa producción que lo sorprendió por la devolución positiva que logró, en particular por el nivel de conocimiento que logró entre el público, incluso fuera del país.

“Me di cuenta del éxito cuando me paraban en la casa, cuando en un recital de Charly García los chicos venían a pedirme fotos y cuando fui a Colombia había gente que me paraba y me decía: ´Sos el de los videos´”, recordó.