¿Cuáles son las carreras con más y menos arrepentidos?

«Si hoy volvieras a la Universidad, ¿elegirías la misma carrera?». Con esta pregunta, LinkedIn hizo una encuesta con 3.200 participantes para explorar el arrepentimiento de las carreras elegidas. Los datos son demoledores (1). El 44% de los consultados dijeron que no volverían a elegir la misma carrera.

Periodismo: 87%

Sociología: 72%

Bellas artes: 72%

Comunicación: 64%

Educación: 61%

Marketing: 60%

Medicina: 58%

Ciencias políticas: 56%

Biología: 52%

Lengua inglesa y literatura: 52%

Por otro lado, las carreras con mayor cantidad de satisfechos o que volverían a elegir lo mismo están relacionadas son:

Informática (72%)

Criminología (72%)

Ingeniería (71%)

Enfermería (69%)

Administración de Empresas (66%)

Finanzas (66%)

Psicología (65%)

Construcción (65%)

Recursos Humanos (58%)

Como primera impresión visual me surge dividir las aguas entre carreras coloquialmente denominadas blandas y carreras duras, al menos como hipótesis para el análisis ¿Cuáles son los motivos subjetivos que más impactan en la insatisfacción de quienes eligen carreras “blandas”? ¿Cuáles son los factores externos que contribuyen a la insatisfacción? ¿Es una tendencia que lleva mucho tiempo en Argentina?

En principio quiero hacer una aproximación al concepto tan usado de carreras blandas. Me refiero a aquellos estudios que no están directamente relacionados con disciplinas técnicas o científicas, y que no implican el uso de herramientas especializadas. Pensemos entonces en carreras que se caracterizan por su enfoque en habilidades y competencias que son transversales a diferentes sectores y disciplinas. Carreras asociadas generalmente a lo artístico y lo social, mientras que las carreras duras están vinculadas a los números y la tecnología.

Las carreras «blandas» suelen ser las más próximas al momento de elegir por diferentes motivos:

Son consideradas en el imaginario social como más “fáciles”. Al ser más conocidas y populares, están más a mano de aquellos jóvenes que deciden estudiar sin estar convencidos, y toman la decisión como una manera de escapar hacia adelante, de saltear las instancias de angustia y ansiedad, de no saber y “resolver” de modo impulsivo. Entonces, los motivos de elección suelen ser endebles, sin tomarse el tiempo de realizar una adecuada exploración interna y externa. El hecho de que sean carreras más conocidas genera una sensación de familiaridad que puede operar reduciendo los niveles de ansiedad y de incertidumbre. De hecho, las cinco carreras más elegidas en 2022 en la UBA son: medicina, psicología, abogacía, contador público y arquitectura (2). La formación en el nivel secundario, en líneas generales, se centra mucho más en este tipo de aprendizajes. Suele haber cada vez menos colegios con especialidad técnica. En cuanto a los motivos de insatisfacción, surge como principal variable el aspecto económico. Sueldos bajos o sueldos altos suelen ser el termómetro con el que se miden todas las cosas, y mucho más en países en constante crisis e incertidumbre económica. Aunque claro, no es un termómetro que tenga unidad de criterio.

Las condiciones de trabajo es otro elemento a tener en cuenta. Las carreras blandas, al ser transversales y elásticas, podríamos decir, corren en desventajas respecto a las habilidades y competencias específicas. Muchas de ellas son empleos freelance o part time que a la larga puede generar desgaste en la incesante búsqueda por generar ingresos.

En la actualidad, por otra parte, vivimos en una constante proliferación de alternativas y ofertas académicas que puede ser caldo de cultivo al momento del arrepentimiento porque alimenta la sensación y el pensamiento de que el pasto del vecino es más verde, es decir, de creer que se puede estar mejor habiendo elegido otro camino.

* El autor del texto es psicoanalista, docente y escritor. Orientador Vocacional en UNLu (Universidad Nacional de Luján) y en forma privada coordinador de talleres, procesos grupos e individuales de Orientación vocacional.