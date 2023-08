Cómo recuperar fotos y videos borrados del celular

1. Buscar en la papelera

Como primera medida hay que saber que la mayoría los teléfonos Android como los iPhone tienen una papelera en la galería de fotos donde va el contenido que se va eliminando. El contenido permanece allí hasta 30 días.

En el caso de Android hay que ir hasta Galería, presionar en las tres barras horizontales que se encuentran en el margen inferior derecho, elegir la opción que dice Papelera, y recuperar las fotos o videos correspondientes.

image.png

En el caso de iOS hay que ingresar en Álbumes, navegar por el menú hasta la parte inferior que dice “Eliminado” y allí seleccionar restaurar el contenido.

2. Ir a la nube

Tanto en iOS como en Android es posible que se haya configurado el sistema para que se haga un back up de todo el contenido multimedia en la nube. En iOS se suele hacer en iCloud, aunque también se puede hacer en Google Fotos. En el caso de Android, lo más usual es que se emplee esta opción, si bien también es posible usar otros proveedores de servicios en la nube.

iCloud

Ingresar a iCloud Drive y hacer clic en “Recién eliminado” en la esquina inferior derecha de la ventana. Luego se puede optar por la opción que dice “Recuperar todo” o bien seleccionar cada archivo que se quiera restaurar.

image.png

En iCloud.com, se pueden recuperar los archivos eliminados en iCloud Drive y en otras apps en un plazo de 30 días, sin importar que se hayan eliminado del dispositivo. Sin embargo, no puedes recuperar ni restaurar archivos que se hayan borrado permanentemente.

Google Fotos

Ingresar en la app de Google Fotos y buscar las fotos o videos que se quieren recuperar. Se puede filtrar el contenido por fecha, tipo, nombre (si es que es la imagen de una persona que fue previamente etiquetada con su nombre), etc. También se puede hacer una revisión por la papelera dentro de este espacio.

En la parte inferior de Fotos, presionar Biblioteca y luego Papelera. Hay que mantener presionada la foto o el video que se desea restablecer. Al hacerlo, el contenido aparecerá nuevamente en la biblioteca de Google Fotos así como en la galería del teléfono.

Es posible que el contenido no esté disponible allí si ocurrió alguna de estas cosas:

a. Se eliminó hace más de 30 días.

b. Se había vaciado previamente la papelera.

c. No estaba configurado el sistema para hacer back up de todo el contenido audiovisual del celular en esta nube.

3. Recurrir a otras aplicaciones específicas para recuperar fotos y videos

En caso de que no se pueda recuperar el contenido ni en la papelera de la galería del móvil ni en la nube, entonces hay que recurrir a aplicaciones de terceros. Hay varias opciones, algunas funcionan mejor que otras.

image.png

Es una de las aplicaciones más sencillas de usar, gratis y que mejor funcionan para Android. Se descarga el servicio, se le conceden los permisos necesario para que escanee todo el móvil y al cabo de un rato se verá el material recuperado. Luego basta con presionar en el contenido que se quiera recuperar y presionar la opción restaurar.

image.png

Esta app, también disponible para Android, permite recuperar videos eliminados. Hay que tener paciencia porque puede demorar en funcionar. A veces es necesario probar más de una vez. El contenido recuperado aparecerá en una carpeta que crea automáticamente la plataforma y se llama All Recovery It Video.

UltFone iOS Data Recovery

image.png

Esta aplicación permite recuperar diferentes archivos borrados del iPhone, entre ellos, fotos y videos. La versión de prueba permite escanear los datos de forma y obtener una vista previa de los primeros 4 elementos de forma gratuita. Si se desea obtener una vista previa de los datos completos y recuperar archivos, se deberá adquirir la licencia.