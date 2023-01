Cómo comer una milanesa con puré ¡y que no caiga pesado!

“Todo lo que hay Instagram, muchos infuencers, demonizan a los hidratos de carbono, que no hay que consumir hidratos de carbono, hacer ayuno. Pero lo importante es informarse, saber quien les habla e informarse con un profesional” , indicó en principio la profesional.

Y agregó: “Hay que saber que el hidrato de carbono es otro nutriente importantísimo. Lo ideal sería que entre un 50 y un 60 % de nuestras calorías estén aportadas por hidratos”.

“Se cree que los carbohidratos son solo las harinas pero hay dos tipos. Los simples, en las cuales están las harinas, que tiene almidón, y que rápidamente se convierte en azúcar en la sangre. Entonces actúa como un hidrato de carbono simple. El azúcar, las gaseosas, todo lo que es harina, todo lo que es panificación, es hidrato de carbono simple”, indicó.

“Y los hidratos de carbono complejos son los que encontramos en todas las hortalizas, legumbres, inclusive en la leche que tiene lactosa. Son los carbohidratos se absorben más lentamente”, explicó Natalia Cian.

“Por ejemplo, la papa tiene almidón, pero ese almidón se absorbe más lentamente que el almidón de la harina común refinada”, diferenció la especialista. “No quiere decir entonces que comer papa o un pedazo de batata sea mala palabra, y que inluso comer fideos sea mala palabra. Lo importante es saber cómo lo combinamos, en qué cantidad, con que frecuencia comemos legumbres. En Argentina no se comen legumbres, que tienen un 50% de hidratos, que son muchísimas fibras, entonces ese hidrato se absorbe más lentamente”, describió.

Al referirse a qué hablamos cuando hablamos de legumbres, enumeró: “Lentejas, garbanzos, porotos, que no estamos acostumbrados a consumir y está buenísimo consumir ese tipo de hidrato de carbono, porque no es refinado, no es el que nos va a hacer ganar de peso”.

Cómo mejorar la digestión: el ejemplo de la milanesa con puré

“Consumir un plato de pastas, con verduras antes o después, es bueno, porque ese hidrato de carbono de los fideos por ejemplo, se absorbe rápidamente. Pero cuando lo mezclamos con algo que tenga fibra e incluso proteínas, no se evacúa tan rápido, y se absorbe más lentamente, no produce el pico de insulina que lo produce comer un plato de fideos solo”, recomendó Natalia Cian.

“También puede ser con carne, de cualquier de los dos modos se hace más lenta la absorción de esos hidratos de carbono”, añadió la nutricionista.

Y sumó un ejemplo muy interesante de un plato muy popular. “Por ejemplo, una milanesa, que es una carne empanada, es decir que tiene harina, con puré, es mejor consumirlo con una gran arte de ensalada”.

Por otra parte explicó que “el almidón que tiene la papa, cuando cocinamos la papa y la enfriamos, se convierte en un almidón resistente. El almidón resistente es algo que se absorbe más lentamente y no aporta la misma cantidad de calorías”.

“O sea, si un gramo de hidratos de carbono que tiene la papa nos aporta cuatro calorías, la papa cuando la enfriamos y la hacemos ensalada me aporta dos calorías. Dejemos de demonizar a la papa y pongámoslo en una ensalada, no van a engordar”, concluyó.