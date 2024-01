Por qué anda lento YouTube: cómo arreglarlo

La plafataforma de YouTube es más utilizada por los usuarios para mirar videos, ya sean de música, tutoriales, documentales, del youtuber favorito o cualquier otro tema. Sin embargo, hace algunos días que se registran quejas porque el sitio se tilda, no carga o simplemente anda lento.

image.png Al desactivar el bloqueador de anuncios, YouTube comienza a funcionar con normalidad.

"Señores no hagan nada de desactivar la opción de aceleracion por hardware, borrar caché o historial de navegación... La solucion es desactivar el AdBlocker (Bloqueador de anuncios)", explicó un experto en un panel de consultas de Google.

"Me imagino que es una manera de que Youtube nos castigue por no usar bloqueadores y paguemos por su plan Premium si es que no queremos anuncios", agregó el internauta.

