Hackearon una billetera digital y hay argentinos afectados

Los damnificados se organizaron a través de las red social Reddit y lanzaron sus reclamos a través de X, la ex Twitter, bajo el hashtag #PayoneerHacked. El problema todavía no atrajo una respuesta oficial de Payoneer —empresa que cotiza en Wall Street—, más allá de los contactos con atención al cliente en el que los usuarios recibieron indicaciones de seguridad y la promesa de una respuesta en los próximos días.

Según usuarios que publicaron sus casos en redes sociales y conversaron con Infobae a través de la paltaforma Discord, hay pérdidas que van de los pocos miles de dólares hasta los USD 60.000.

“El lunes a las 6 de la mañana me llega un mail de Payoneer diciendo que mi transferencia estaba en camino. Asustado salí corriendo a la PC y cuando abro mi cuenta veo que era verdad, había una transferencia a otra cuenta, inmediatamente cambio la contraseña pero no me dejaban de llegar SMS de códigos de confirmación”, relató un artista e ilustrador que vende sus trabajos a través de plataformas de freelancing.

“Se seguían haciendo transferencias así que retiré como pude algunos fondos mientras llamaba a Payoneer. Me desactivaron la cuenta por las dudas (tarde porque ya no había nada para sacar) y bueno, me dieron la respuesta que le dieron a todos. Que había que cambiar el e-mail de la cuenta y esperar a que el área de tecnología diera respuestas sobre el caso”, agregó.

La causa del hackeo no está clara. Según el consultor en seguridad informática y CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo, aparentemente se trató de un caso de smishing.

image.png Ciberataque a Payoneer afectó a argentinos.

“Es una técnica que, como el phishing, busca enviar mensajes fraudulentos. La diferencia es que se hace a través de SMS”, dijo.

Sin embargo, algunos usuarios aseguran que se trató de una vulnerabilidad mayor en la que los atacantes accedieron a los códigos de recuperación de cuentas que enviaba la empresa.

“En el caso de Payoneer hay, a nuestro juicio, una interpretación posible de que el SMS podría haber sido enviado usando la red de Telefónica a través de empresas de mailing. Aparentemente, lograron enviar SMS con códigos para resetear la contraseña de las cuentas y acceder a los números”, comentó Zurdo.

Por lo pronto, Movistar de Telefónica aclaró que si bien se usó su red para los envíos de mensajes, el contenido de los mismos le excede.

“Movistar tomó conocimiento por publicaciones en redes sociales, que clientes de la Cía., que poseen cuentas en la plataforma Payoneer, habrían sido estafados a través de la recepción de SMS que, mediante maniobras de smishing, capturaron sus credenciales de la mencionada plataforma”, dijo la empresa en un comunicado distribuido en la ex Twitter.

“En este sentido, informamos que Movistar no es responsable de los mensajes (ni de su contenido) que terceros cursen utilizando su red. No obstante lo anterior, hemos tomado medidas preventivas con aquellos números desde los cuales algunos clientes han reportado haber recibido dichas comunicaciones”, concluyó la firma.

Al momento de la publicación de esta nota la oficina de prensa de Payoneer respondió a una consulta de Infobae pero todavía no dio detalles de lo sucedido. Preparan una respuesta oficial.