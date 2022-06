El Sistema Único de Boleto Electrónico es un servicio para pagar con una sola tarjeta viajes en colectivos en el caso de Paraná y la región, subtes, trenes y transporte fluvial en otros puntos del país. Tiene tarifa diferencial para jubilados, excombatientes, beneficiaros de planes y trabajadoras domésticas. Y se obtiene en los centros habilitados con un costo de trámite de $90.

Podés hacerlo a través de:



WhatsApp +54 11 6677 7823

App Carga SUBE https://t.co/uO0Byc0bLM

Web https://t.co/4HcBjxMTEJ

0800-777-SUBE (7823)

Tarjeta SUBE: cómo consultar tu saldo de manera fácil y rápida

Es importante aclarar que una vez agotado tu saldo, podés seguir viajando hasta agotar los $72 de saldo negativo. De todas formas, si tenes dudas sobre tu saldo, podes consultarlo a través de diferentes vías:

WhatsApp +54 11 6677 7823.

App Carga SUBE.

Web Oficial SUBE.

0800-777-SUBE (7823).

Dispositivo de conexión móvil.

Si no lo sabés, podes averiguarlo ingresando tu número de tarjeta SUBE o de documento en https://t.co/PlAgWqblBK



SUBE: cómo saber si mi tarjeta está registrada

Para averiguar si tu tarjeta se encuentra registrada, deberás ingresar con tu número de tarjeta SUBE o de documento en la página oficial de la tarjeta. Y allí podrás consultar.

Perdí, me robaron, se rompió mi tarjeta SUBE: cómo la doy de baja

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asocia tu nueva tarjeta.

En nuestros Centros de Atención, con tu documento de identidad.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Selecciona el motivo de baja y asocia tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico en 72 horas hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si encontras la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Tarjeta SUBE: qué hago si se borraron los números

Podrás encontrarlos en la app Carga SUBE o también podes consultarlo en la web ingresando a tu cuenta SUBE.

Tengo varias tarjetas SUBE: cómo sé cuál es la mía

Desde tu cuenta podes ver el número de la tarjeta asociada. Ingresa y revisa cuál es la tuya. Si no te acordas cuál está registrada averígualo al ingresar tu DNI o N.º de SUBE acá.

Tarjeta SUBE: ¿el saldo se vence?

Si tu SUBE quedó con saldo, no te preocupes, porque no tiene vencimiento y va a estar disponible cuando vuelvas a viajar. Podés revisar tu saldo en la app Carga SUBE y el dispositivo de Conexión Móvil.

App Cuándo SUBO

La aplicación para smartphones permite cargar tus líneas y paradas favoritas. Está disponible para iOS y Android. Te contamos cómo seleccionar tus paradas de colectivo favoritas.

Android

Hace clic en la línea o parada de tu colectivo.

Selecciona al lado de la línea o debajo de la dirección de la parada según lo que quieras guardar.

Cuando elijas una parada, verás tu línea favorita primera; o en el Menú, encontrarás las paradas que guardaste.

iOS