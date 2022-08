Supuesto iraní detenido en Entre Ríos: "No se corrobora la historia de esta persona"

El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dialogó con AHORA y afirmó: "Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Hemos hablado no sólo a organismos nacionales, sino a internacionales. Bases de datos no sólo sobre la identidad de la persona, sino con distintos organismos que aparecieran involucrados con la trayectoria. Al momento da todo negativo, no se corrobora la historia de esta persona", expresó.

"Si vamos a la génesis de su origen, no contamos con la identidad", dijo Seró, quien en ese sentido afirmó: "Si nosotros decidiéramos la libertad, no tendríamos un domicilio, ya que no tiene arraigo".

El juez dijo que procesalmente, en la causa su defensa planteó la excarcelación, que fue elevada a la Cámara Federal de Paraná, donde probablemente se resolverá la próxima semana.

El idioma en el cual se comunica el detenido es el farsi, y existe en el país una sola traductora inscripta oficialmente en esa lengua. Por esa razón, las distintas instancias judiciales suman una complejidad mayor.