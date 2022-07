Supuesto iraní detenido: cuestionan su encarcelamiento

"Estamos sumamente preocupados. La libertad es un bien jurídico esencial en un Estado de derecho como el argentino. Nosotros nacemos libres y esto está establecido en la Constitución Provincial, Constitución Nacional y otros tratados. La privación de la libertad es el último recurso y debe ser temporal, no sin un plazo determinado", indicó Boeykens. Y agregó: "El delito que se le achaca es menor, ni siquiera puede culminar con una pena preventiva".

"El Estado, antes de ejercer la violencia, debería identificar a esta persona. Si no tiene una identidad, si no tiene Patria, lo que hay que hacer, en base a la responsabilidad que nos cabe, es darle una identidad. Hoy, esta persona, en estos términos, es un detenida política. Es un preso geo-político", subrayó luego el abogado. Apuntó luego: "En Argentina hay alrededor de 900 mil personas indocumentadas. Este delito lo cometen a diario decenas de jóvenes cuando se intercambian el DNI para entrar una fiesta. ¿Alguno de ellos fue detenido por 10 días? No. ¿Por qué? Porque no son iraníes. Es un hecho escandaloso, esta persona está detenida por ser iraní o supuestamente serlo, no por haber usado un documento ajeno".

Para finalizar, Boeykens anticipó que el martes próximo habrá una presentación ante la Justicia Federal, solicitando información sobre el arrestado: "Me comuniqué con la defensora oficial, le dije que estamos interesados en que este sujeto recupere su libertad. No está acreditado que pueda entorpecer la investigación o que vaya a profugarse, si el dinero con el que contaba lo tiene el Juzgado y eran 14 mil pesos. Esta persona debe ser liberada inmediatamente".