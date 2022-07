Subsidios: ¿qué hacer si no pude cargar mis datos?

¿Qué pasa si no llego a cargar mis datos en el RASE?

Aquellos usuarios que no llegaron a cargar sus datos para solicitar la continuidad de subsidios van a tener una instancia posterior para sumarse a esquema, una instancia que se realizará a través de una adaptación del actual RASE, pero será posterior a las primeras facturas sin subsidio que le llegarán a los no inscriptos, y sobre las cuales no habrá reintegros.

¿Quiénes perderán los subsidios?

El Gobierno estableció tres grupos que diferencia en primera instancia los usuarios de ingresos altos, los que perderán este mismo año el subsidio a la electricidad y el gas de manera gradual en los tres bimestres siguientes a la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios.

Los otros dos estratos poblaciones de ingresos medios y bajos este año no recibirán reducción alguna de los subsidios, y se mantienen para ellos los dos aumentos de tarifas previstos para 2022.

Subsidios de luz y gas: qué datos me pide el formulario RASE

Para completar el trámite, cada usuario debe informar en detalle datos personales, socieconómicos y del servicio al que quieren solicitar el subsidio y no pagar el aumento. En este último ítem, la boleta de luz y gas es indispensable, ya que allí se encuentra la información clave para el registro.

De acuerdo a lo explicado en conferencia de prensa por el secretario de Energía, Darío Martínez, los datos ingresados este mes van a ser procesados durante todo el mes de julio. Este nuevo sistema clasificará a los usuarios beneficiarios de subsidios en tres grupos de usuarios, según sus ingresos y comenzará a aplicarse en las boletas desde el 1 de agosto.