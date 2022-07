Sofocaron un incendio en Concordia y secuestraron armas

"Eran de papá. Quedaron para mí y están registradas en la Central, no hay ningún problema. Yo solo compré una 22 en la armería frente a la plaza", aseguró a Canal Nueve Litoral el hombre que perdió prácticamente todo.

Cómo ocurrió el incendio

"Es lamentable porque estaba todo bien, hasta escuché el partido de River. Me levanté a las 4 de la mañana al baño, me acuesto y en cinco minutos se cortó la luz. Me levante porque pensé que era general. Cuando llego a la puerta del comedor era una bola de fuego. Para mí se prendió el turbo ventilador que si bien no lo usaba, estaba enchufado", relató la víctima.

Ante esa situación, contó que intentó sofocarlo, pero no pudo. "Agarré un balde de agua que tengo en el baño, se lo eché, parecía que se había apagado, pero era fuerte el calor y salía un humo muy denso", sostuvo, y agregó que ahora está esperando que terminen de trabajar los bomberos para evaluar cómo seguir.