Yanina Lescano sin sus hijos: "Es grave"

"En un Estado democrático existen principios que deben cumplirse. El proceso de adopción tiene pasos, Entre Ríos ha sido condenada por no hacerlo en el reconocido Caso Fornerón", indicó Pinasco. Y agregó: "Si la progenitora de esos hijos se negó y dijo que no los daba y que no estaban en condiciones de adoptabilidad, es dificultoso que se decreten las medidas. Primero la guarda y luego la adopción, cuando hay una progenitora que no da el consentimiento. Resulta, al menos, irresponsable".