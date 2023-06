Yanina Lescano rompió el silencio: "Nunca me escucharon"

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y PAREJAS VIOLENTAS

"Soy la mayor de cinco hermanos. Mi infancia fue muy fea. Mis padres se separaron, mi madre era alcohólica y sufrí muchos abusos, entre ellos sexuales. Dejaron muchas secuelas en mí y en mis hermanos"

"Había que sobrellevar lo vivido e hice cosas que no debía, como consumir. Siempre estuve en tratamiento psicológico, los profesionales me dicen que en mis parejas siempre busqué a mi papá"

MIGUEL CRISTO: CÓMO SE CONOCIERON, LA RELACIÓN Y LA CONVIVENCIA

"Lo conocí en un cumpleaños de una amiga en común, me llamó la atención que él era el único que jugaba con los chicos. La primera etapa fue normal, bien. Al tiempo empezó a ir a mi casa, empezó a visitarme y a estar más seguido"

"Él empezó a tener problemas con mis vecinos, que venden vehículos. Le reclamaban cuestiones relacionadas, en especial con uno al que le había vendido un auto. Él sabía que yo cambiaba de colegio a mi hijo mayor y me planteó comprar una casa de su tío, que estaba cerca. Yo le dije que no quería convivir, pero él empezó a tener problemas con su familia y terminó en mi casa"

NAHIARA: CÓMO LLEGÓ Y EL COMIENZO DE LOS MALTRATOS

"Nahiara y Mía vivían con sus abuelos. En agosto, para su cumpleaños, Nahiara vino y ya se quedó. Él había sido como expulsado de la comunidad gitana porque yo no quería entrar. Había vivido una situación en la que una de sus hermanas había sido como 'vendida' a un hombre"

"Había que estar diciéndole que la cambiara, que tenía que comer. Era la más chica y precisaba atención. Pero hasta diciembre de 2018 ella estaba bien".

EMBARAZO DE RIESGO Y MEDICACIÓN

"Yo entré al hospital con un hematoma en la placenta y el médico me dijo que tenía que hacer reposo absoluto. Me vieron psiquiatras del Hospital San Roque para detener los ataques de ansiedad. Cristo me administraba la medicación, porque debía haber un responsable. Sentía mucho cansancio, mucho sueño"

"Después de diciembre me empezó a dar más medicación, cuando empecé a ver actitudes con Nahiara que no me gustaban. Me daba más pastillas"

MALTRATOS

"Nahiara estaba sentada en una parte de la habitación, no nos dejaba acercarnos ni a mí ni a mis hijos. Le pedía que la lleve con sus abuelos, porque ahí ella estaba bien"

"Intenté decirle a una de sus hermanas que no estaba teniendo paciencia con la nena, es parte de la prueba"

"La casa tenía una sola salida, él puso el vehículo de forma de no dejarnos salir. Él tenía una arma, con la que había amenazado a mi hermano. Yo quería escaparme, quería salir de ahí"

"No comíamos prácticamente, de hecho pasé mi embarazo anémica.

MUERTE DE NAHIARA

"Él estaba enojado, a los gritos. Cuando vi cómo estaba Nahiara, le saqué el celular y llamé a la Policía"

"Una hermana de él, me preguntó cómo estaba, pero no qué había pasado. Yo le conté y en ese momento un tío de él llamó amenazándome"

"Yo no tenía plata, no tenía nada, todo lo tenía él. Su hermana me dio plata para que me fuera, fui a Copnaf. Ahí empecé a perder líquidos y de ahí llamaron al Hospital San Roque para dar a luz. A mi hija no la conozco, nunca la ví".

LLEGADA A LA CÁRCEL

"Yo no tenía derecho ni a tomar agua ahí, por todo lo que se decía"

"Los fiscales nunca me escucharon. Me trataron mal. No sé en qué se basaron para decir las cosas que dijeron. Hubo un ensañamiento. A mí quizás no me iban a creer, pero la familia decía lo mismo que yo"

RELACIÓN CON NAHIR GALARZA

"Fue la única que no me juzgó, que entendió que mediáticamente estaba pasando lo mismo que con ella. Es mi amiga, a veces sigo en contacto. Vivimos muchas cosas, nos dimos apoyo mutuo en ese contexto de encierro"

HIJOS DADOS EN ADOPCIÓN

"Yo no autoricé la adopción. Los aislaron, no permitieron que nadie los vea, dijeron que eran parte de una investigación. Al tiempo, mi hija contó lo mismo que conté yo, que le pedía que lleve la nena al médico"

"Los fiscales, en cada reunión, me decían que no iba a salir y que lo mejor era darlos en adopción. Me sometieron a muchas pericias, pero no sé por qué"

"Yo sé la clase de mamá que fui, con mis errores y problemas. Espero que si yo no puedo llegar, ellos encuentren la forma de venir a mí"

EL FUTURO

"Hace tiempo que estoy sin medicación. No me escucharon ni a mí ni a mis hijos. Estuve cuatro años detenida"

"La gente me juzgó por lo que fiscales o los medios dijeron"