Vuelve el Punto móvil de ATER a Paraná

"Los operativos se focalizan en lugares donde el ciudadano puede acceder fácilmente, para generar respuestas inmediatas y posibilitar la regularización de diferentes situaciones", agregó el funcionario.

Los trámites contemplan la atención e información al contribuyente respecto a tributos y servicios, el asesoramiento y confección del Plan de Regularización 2024 y la obtención de boletas de automotores. Además se podrá consultar el estado de deuda de impuestos declarativos y de padrón, gestionar turnos para otros trámites y recibir asesoramiento general.

Pablo se atendió en Paraná. Comenta que le parece una excelente idea, "muy positiva, porque hay mucha gente grande que no puede asistir a la oficina y esto es un paso muy importante de brindar la posibilidad de ser atendidos y saldar sus deudas".

Dora de Colonia Avellaneda destacó: "Yo me enteré a la mañana porque me dijo mi nieto. Así que me arreglé, me vine y solucioné todo lo que necesitaba". Y agrega "no me esperaba solucionarlo tan rápido, tenía una deuda que me tenía con la cabeza mal y tenía que hacerlo por el sistema y yo no sé usar nada de internet. Me voy conforme".

Cronograma del Punto Móvil de ATER en Paraná

En Paraná

Lunes 6 de mayo

De 8 a 12 en el Parque Lineal Sur, calle Luis Noaco, entre Av. de las Américas y División de los Andes.

De 15 a 19 en la Plaza Mujeres Entrerrianas, calle Coronel Uzin, entre José María Cocuzza y José Lambarri.

Martes 7 de mayo

De 8 a 12 en Plaza Mansilla, Gregorio Fernandez de la Puente 220.

De 15 a 19 en el Polideportivo Barrio Aatra, calle Alte. Guillermo Brown 2250.

Miércoles 8 de mayo

De 8 a 12 en la Plaza Eva Perón, calle El Rodeo 700, Barrio San Agustín.

De 15 a 19 en el Parque José Gazzano, avenida P. Zanni 1660.

En Colonia Avellaneda

Jueves 9 de mayo

En Plaza San Martín, detrás de la Municipalidad por calle Moreno.

En Victoria

Viernes 10 de mayo

De 8 a 12 en Plaza San Martín, Ezpeleta 50.

Las siguientes semanas del mes de mayo, el operativo continuará en las localidades de Chajarí, Nogoyá, Libertador San Martín, Crespo, La Paz, Rosario del Tala, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.