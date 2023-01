Violencia de género: recorren dispositivos de contención

"Estuvimos en Gualeguaychú, estamos en Villaguay y mañana estaremos en Diamante. Los dispositivos territoriales se conocen como casas refugio. No pertenecen a la Nación, sino que a las provincias, municipios u organizaciones sociales. El Ministerio tiene un programa de fortalecimiento económico, a través de una transferencia para que se pueda ampliarlos o refaccionarlos", indicó Chiesa. Y agregó: "Son fundamentales para personas que han tenido que salir de su casa, dado que corren riesgo. Muchas veces las exclusiones para el agresor no llega o llega pero la víctima igual debe irse. Desde ya que el trabajo debe ser más general, no se resuelve sólo yendo. Y como Estado debemos abordar esas situaciones".