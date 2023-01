Violencia de género: "Hay una matriz patriarcal latente"

"Vemos como esto no cesa. La violencia tiene un carácter hegemónico, que tiene que ver con una matriz patriarcal, que está latente ", destacó Calveyra. Y agregó: "Estamos frente a una violencia estructural, también con un crecimiento nacional de casos de feminicidios".

"Ha habido avances a nivel social, también de herramientas. Pero aún falta profundizar lo que tiene que ver con la educación, para que los niños y niñas no sean futuros adultos violentos, con prácticas tóxicas. Son cambios muy profundos que hay que hacer, junto con una emergencia a nivel nacional para que haya más prespuesto", destacó la presidenta de Red Alerta. Y agregó: "Hay muchas mujeres que no se animan a denunciar, porque no tienen las herramientas para salir de ese lugar de violencia".