Villa Urquiza: guardavidas denuncian haber sido precarizados

Guardavidas de Villa Urquiza sostienen que el gobierno municipal no los va a recontratar en la próxima temporada por haber decidido agremiarse . Indicaron además que la última temporada trabajaron en negro, sin registro.

"Hay compañeros a los que les han manifestado que no los van a recontratar esta temporada porque se afiliaron al gremio. Desde que tenemos la representación, hemos llevado adelante acciones. Entre otros puntos, un relevamiento que dio cuenta de que no estábamos registrados", apuntó al Nueve, Javier Godoy, delegado de los guardavidas. Y agregó: "Como la gente no estaba trabajando en blanco, se hizo la denuncia correspondiente. Este año el sindicato pedirá que se verifique si quienes están trabajando están en blanco, porque la tarea de guardavida es riesgosa, demanda de un seguro, elementos, comunicaciones e infraestructura".