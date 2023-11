Villa Paranacito: temen no poder evacuar la hacienda

En la zona, además de ganaderos, hay productores forestales, apícolas y pecaneros: "La emergencia es evacuar la ganadería. El apicultor subió las colmenas y el forestal y pecanero no puede trasladar nada, debe esperar solamente". Bottger consideró que, en el departamento Islas, hay unas 380 mil cabezas de ganado: "Al menos 150 mil deben ser evacuadas, porque recién se trasladó el 10%. Hay un solo barco habilitado y es insuficiente. En cada viaje entran dos jaulas y un chasis, no es muy grande. No sé si nos dará el tiempo de poder sacar todo".